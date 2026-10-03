HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Doina Gradea analizează dezbaterea și votul din Parlament în urma cărora propunerea de cabinet **„Bolojan 2.0” a picat** (obținând doar 182 de voturi pentru), lăsând România fără un guvern cu puteri depline. Principalele concluzii ale analizei pe discursurile liderilor politici sunt: * **Sorin Grindeanu (PSD):** A avut o prestație catalogată drept „de manual” și foarte virală în social media (în special pe TikTok).

A combinate atacurile directe cu argumente legate de problemele economice reale ale cetățenilor, ieșind întărit din această dezbatere. * **George Simion (AUR):** A mizat pe un discurs strict politic, adresat direct publicului său fidel (susținătorilor lui Călin Georgescu) și a încercat să atragă parlamentarii nemulțumiți din PNL, oferindu-le locuri pe listele AUR.

* **Ilie Bolojan (PNL):** A livrat o prestație considerată seacă și defensivă în Parlament, mai degrabă tehnică decât mobilizatoare. Deși s-a descurcat mai bine ulterior într-un interviu TV, comunicarea sa este văzută ca o problemă pentru PNL în încercarea de a-și menține relevanța. În timp ce PSD și AUR au folosit momentul politic pentru a puncta la capitolul imaginii, România rămâne în criză politică, urmând noi runde de consultări la Cotroceni.

Guvernul a picat. Grindeanu a punctat, Simion și-a ales publicul, Bolojan a rămas în defensivă

Youtube - HAI România!

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...