HAI România! Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici







Doina Gradea analizează dezbaterea și votul din Parlament în urma cărora propunerea de cabinet **„Bolojan 2.0” a picat** (obținând doar 182 de voturi pentru), lăsând România fără un guvern cu puteri depline. Principalele concluzii ale analizei pe discursurile liderilor politici sunt: * **Sorin Grindeanu (PSD):** A avut o prestație catalogată drept „de manual” și foarte virală în social media (în special pe TikTok).

A combinate atacurile directe cu argumente legate de problemele economice reale ale cetățenilor, ieșind întărit din această dezbatere. * **George Simion (AUR):** A mizat pe un discurs strict politic, adresat direct publicului său fidel (susținătorilor lui Călin Georgescu) și a încercat să atragă parlamentarii nemulțumiți din PNL, oferindu-le locuri pe listele AUR.

* **Ilie Bolojan (PNL):** A livrat o prestație considerată seacă și defensivă în Parlament, mai degrabă tehnică decât mobilizatoare. Deși s-a descurcat mai bine ulterior într-un interviu TV, comunicarea sa este văzută ca o problemă pentru PNL în încercarea de a-și menține relevanța. În timp ce PSD și AUR au folosit momentul politic pentru a puncta la capitolul imaginii, România rămâne în criză politică, urmând noi runde de consultări la Cotroceni.