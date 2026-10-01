A trecut și miercurea votului în Parlament pentru “guvernul Bolojan 2.0”. Rezultatul era previzibil: cabinetul propus nu a obținut învestitura, având doar 182 voturi pentru, iar România rămâne fără un guvern cu puteri depline.

Here we go again.

O nouă rundă de consultări anunțate pentru luni de președinte, negocieri și o nouă nominalizare de premier, în timp ce țara este în criză.

Am urmărit miercuri, atât dezbaterea parlamentară, cât și reacțiile de după. Dincolo de rezultatul votului, ziua a oferit o imagine destul de clară, cred eu, despre capacitatea liderilor de a comunica, despre publicul căruia i se adresează și despre limitele fiecăruia.

În opinia mea, Sorin Grindeanu a avut unul dintre cele mai bune discursuri parlamentare din ultimii ani. Ca impact politic și construcție, mi-a amintit cumva de celebrul discurs al lui Crin Antonescu de la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Mihai Răzvan Ungureanu. Acela a fost “one of the best ever” în opinia mea. Evident că nu le uit pe cele din anii ’90 ale liberalilor Horia Rusu și Dinu Patriciu.

Revenind la ziua de miercuri, poți să nu îl placi pe Grindeanu. Poți să nu votezi PSD și să ai toate criticile din lume la adresa acestui partid. Dar evaluarea unui discurs cere și capacitatea de a recunoaște când un adversar politic comunică bine. Iar intervenția lui Grindeanu a fost, din punctul meu de vedere, de manual.

A avut structură, ritm, atacuri în rafală și o țintă precisă. A pus sub presiune atât premierul desemnat, cât și guvernul demis. Dar a inclus și teme majore de guvernare: costurile suportate de populație, ce măsuri trebuie luate de urgență în economia țării, etc. Sunt poziții ale liderului PSD care arată ce fel de guvernare va susține.

Din ce am urmărit în social media, discursul lui Grindeanu a fost și cel mai viral dintre intervențiile zilei, în special pe TikTok. Este o observație a mea asupra circulației fragmentelor întâlnite de mine, numărului de vizualizari, like-uri, și nu un clasament oficial bazat pe date agregate ale platformelor. Intervenția sa a avut elementele care funcționează online: ritm, formulări memorabile și mesaje care pot fi înțelese rapid.

Vizibilitatea nu se traduce însă automat în voturi. Îi oferă unui lider ocazia de a ajunge la oameni care nu urmăresc o ședință a Parlamentului. Iar capacitatea de a transmite un mesaj care rezistă și în fragmente scurte contează tot mai mult în comunicarea politică.

PSD ar trebui să înțeleagă ce a funcționat și să continue. Nu prin repetarea mecanică a unor formule, ci printr-o comunicare mai clară, mai incisivă și mai bine legată de viața de zi cu zi.

George Simion a avut un discurs 100% politic, adaptat momentului și publicului pe care urmărește să îl consolideze. Menționarea lui Călin Georgescu și declarația că nu va sprijini niciun guvern până când acesta nu va fi eliberat, a fost un mesaj adresat în mod clar susținătorilor lui Georgescu.

În opinia mea, discursul lui George Simion a avut și o a doua miză: atragerea celor care nu se mai regăsesc în direcția actuală a PNL. Efectiv le-a promis în direct parlamentarilor PNL un loc pe listele AUR celor care nu se mai regăsesc în noua linie a partidului condus de Bolojan. Nu poate face oricine așa ceva. E o diferență între a comunica pentru membrii propriului partid și a încerca să construiești o punte către alegători nemulțumiți din alte zone politice. Simion pare să urmărească această a doua variantă, ceea ce este destul de interesant, aș spune.

Pentru AUR, provocarea majoră este clarificarea liniei ideologice și a poziției față de guvernare, nemaivorbind de altele. Un partid care vrea să crească trebuie să explice și ce ar face odată ajuns în situația de a decide.

În această privință, am urmărit cu interes comunicarea lui Dan Dungaciu. M-a surprins plăcut trecerea de la stilul mai degrabă analitic, cu care eram obișnuită, la un discurs cu adevărat politic și mult mai asumat. Petrișor Peiu are, la rândul său, un discurs propriu, care poate contribui la explicarea temelor economice. Pentru AUR, aceste voci pot conta dacă mesajele lor se întâlnesc într-o direcție coerentă.

Spre deosebire de primii doi, discursul lui Ilie Bolojan din Parlament mi s-a părut sec, defensiv, mai degrabă speech-ul unui tehnocrat supărat decât a unui lider politic capabil să schimbe atmosfera unei dezbateri.

Problema depășește prestația de miercuri. Comunicarea lui Bolojan a fost de la bun început liniară și previzibilă: aceeași tonalitate, aceeași gravitate, aceeași impresie că deciziile sunt prezentate publicului pentru a fi acceptate, fără suficient efort de a construi încredere.

Seara, după vot, l-am urmărit într-un interviu amplu la o televiziune de știri în al cărei cadru se simte, de obicei, confortabil. A vorbit mai bine decât în Parlament. A fost mai fluent și chiar a atacat. Diferența a fost vizibilă și arată că poate comunica mai bine decât a făcut-o de la tribuna parlamentară.

Totuși, nici această prestație nu mi s-a părut pe măsura unui șef de partid aflat într-un moment politic decisiv. Un lider trebuie să poată susține confruntarea și în afara cadrului în care se simte bine. În Parlament avea nevoie să mobilizeze, să convingă și să transmită o direcție pentru PNL. Interviul de seară poate să îmbunătățească impresia lăsată de discursul arid din Parlament, dar nu a compensat lipsa de forță politică din momentul în care aceasta conta cel mai mult.

I-aș recomanda lui Ilie Bolojan să își reevalueze urgent colaboratorii pe comunicare și pe cei care îl ajută la construirea discursurilor. Un lider trebuie să își păstreze vocea, dar are nevoie de oameni care să îi spună când mesajul lui și al partidului nu mai ajunge la public.

PNL are o problemă mai amplă decât redactarea unui discurs. Trebuie să explice ce reprezintă astăzi, ce relație vrea cu propriul electorat și ce perspectivă oferă. Dacă dorește să își păstreze relevanța electorală, schimbarea comunicării este urgentă. Credibilitatea acesteia va depinde însă de deciziile politice care o susțin.

Impresia mea după dezbatere este că George Simion a punctat în publicul vizat, iar Grindeanu și PSD și-au îmbunătățit golaverajul politic. Liderul social-democrat a transmis mai multă siguranță și a oferit partidului o intervenție în jurul căreia poate construi.

Dar o impresie de comunicare nu este un rezultat de sondaj. Tocmai de aceea, ar fi utile cercetări realizate după această perioadă de desemnare, negocieri și confruntări.

Aș urmări intenția de vot, încrederea în lideri, responsabilitatea atribuită fiecăruia pentru criză și disponibilitatea alegătorilor de a accepta diferite formule de guvernare. Aceste lucruri ar spune mai mult decât simpla întrebare despre cine a avut discursul cel mai bun.

Părerea mea este că vom vedea o societate și mai fragmentată, cu susținători și mai înverșunați în fiecare tabără. Cred însă că pot exista și deplasări între partide, creșteri pentru unii și pierderi pentru alții. Amploarea lor trebuie măsurată de specialiști.

Un discurs poate întări convingerile celor deja convinși. Performanța politică mai dificilă este să câștigi încrederea celor care încă ezită.

PSD ar trebui să comunice mult mai incisiv prin întreaga sa echipă. O prestație puternică a liderului oferă un avantaj de moment, dar un partid are nevoie de mai mulți oameni capabili să explice coerent aceeași direcție.

Incisivitatea presupune precizie, argument și capacitatea de a răspunde direct. Ar fi o greșeală ca PSD să confunde succesul unei intervenții cu suficiența unei strategii. Dacă vrea să recâștige punctele pierdute, trebuie să lege critica de propuneri credibile și de disponibilitatea de a le asuma.

În cazul USR, îmi este greu să am o opinie legată de comunicare fără să ajung la problema lor de fond: stilul conflictual, pe care îl percep prea des ca alimentând ostilitatea și dezbinarea. Un asemenea discurs poate mobiliza nucleul fidel. În opinia mea, riscă însă să îngusteze capacitatea partidului de a atrage oameni din afara lui și să îngreuneze orice negociere.

UDMR rămâne, din punctul meu de vedere, o voce de echilibru în Parlament. Are comunicatori care înțeleg valoarea măsurii, a nuanței și a menținerii dialogului. Într-o perioadă în care aproape fiecare intervenție pare făcută pentru a închide o ușă, această capacitate contează.

Miercuri am văzut lideri care au comunicat mai bine și lideri care au rămas în defensivă. Am văzut mesaje construite pentru publicuri diferite și o confruntare din care, în opinia mea, Grindeanu a ieșit întărit.

Dar România a rămas cu aceeași problemă: are nevoie de un guvern cu puteri depline și de o direcție credibilă.

Cei care au câștigat puncte la tribună vor trebui să arate ce pot face cu ele. Cei care au pierdut ar trebui să înțeleagă de ce mesajele lor nu conving. Iar toți ar trebui să țină seama de faptul că răbdarea oamenilor nu este nelimitată.

Pentru un partid, o zi bună în Parlament poate fi o victorie. Pentru oameni, victoria începe atunci când există un guvern care funcționează și decizii ale căror rezultate se văd în viața lor.

Vom vedea, de asemenea, ce surprize ne mai prezintă săptămâna viitoare președintele Nicușor Dan și ce premier desemnat vom mai avea.