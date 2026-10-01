Politica

Sorin Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Sorin Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor, de Ziua Internațională a Persoanelor VârstniceSorin Grindeanu. Sursă foto: captură video
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere reluarea indexării pensiilor și critică politica de austeritate, într-un mesaj transmis joi, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Grindeanu vrea o nouă indexare a pensiilor

Liderul PSD susține că pensionarii au suportat una dintre cele mai grele poveri ale măsurilor de austeritate și afirmă că direcția actuală a țării trebuie schimbată.

„Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării, așa cum cer aproape 90% dintre români”, a transmis Sorin Grindeanu, fără să precizeze în mesajul său sursa procentului invocat.

Liderul PSD a afirmat că este alături de pensionarii României și a susținut că aceștia au fost printre categoriile cele mai afectate de măsurile economice adoptate în ultimii ani.

„De doi ani, pensiile sunt înghețate, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Nu este normal și nu este drept”, a scris Grindeanu.

„Indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată”

Acesta a cerut autorităților să reia aplicarea mecanismului de indexare a pensiilor, despre care spune că este prevăzut de lege. În opinia liderului social-democrat, respectul față de pensionari trebuie să se reflecte în măsuri concrete și în respectarea drepturilor acestora.

„Respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate. Iar indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată”, a afirmat președintele PSD.

Grindeanu, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Sorin Grindeanu a criticat, de asemenea, abordarea actuală a guvernării în privința cheltuielilor și a susținut că România are nevoie de un Executiv care să acorde prioritate situației pensionarilor.

„Avem nevoie de un Guvern care să înțeleagă că demnitatea oamenilor care au clădit această țară este mai presus decât contabilitatea obtuză!”, a transmis liderul PSD.

Mesajul a fost publicat de Sorin Grindeanu cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată anual la 1 octombrie. Declarațiile privind înghețarea pensiilor, scăderea puterii de cumpărare și necesitatea schimbării direcției economice reprezintă poziția exprimată de liderul PSD în mesajul său.

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