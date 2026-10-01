HAI România!

Când se vor ieftini carburanții?

Petrolul se scumpește din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, dar la pompă prețurile nu urmează aceeași curbă, nici la urcare, nici la coborâre. Facturile de curent cresc din toamnă, gazele pentru populație sunt plafonate până în primăvară, iar seceta a scos din joc chiar centrala nucleară de la Cernavodă. Cine plătește criza energetică, cât mai poate statul să amortizeze șocul și ce ne așteaptă la iarnă, într-un moment în care România nu are un guvern învestit.

Interlocutor: Alexandru Moldovan, jurnalist specializat pe energie, director Energy-Center.ro #PicaturaDeBusiness #Energie #Carburanti #PretulLaPompa #Motorina #Benzina #Petrol #Brent #FacturaLaCurent #Gaze #Cernavoda #Hidroelectrica #Acciza #CrizaEnergetica #Romania #Economie #HaiRomania

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HAI România!

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Când se vor ieftini carburanții?

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