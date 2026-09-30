Politica

Sorin Grindeanu cere consultări rapide la Cotroceni și anunță că PSD este gata de guvernare

Sorin Grindeanu cere consultări rapide la Cotroceni și anunță că PSD este gata de guvernareGrindeanu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Guvernul propus, condus de Siegfried Mureșan, nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului, strângând doar 182 de voturi favorabile, deși pragul minim necesar pentru învestire era de 233 de voturi.

Anunțul oficial făcut de la tribuna Parlamentului a confirmat lipsa majorității necesare. Deși în urma acestui vot negativ sunt îndeplinite condițiile legale pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate, președintele Nicușor Dan a precizat deja că nu consideră alegerile anticipate o opțiune potrivită. Prin urmare, șeful statului urmează să invite partidele la o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui alt candidat la funcția de prim-ministru.

Sorin Grindeanu cere consultări rapide la Cotroceni și anunță că PSD este gata de guvernare

Imediat după eșecul votului de învestitură, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut o declarație de presă la sediul Parlamentului, în care a criticat dur abordarea partidelor din coaliție.

„Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgolilor liderilor PNL şi USR. Ştiau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toţii la masă şi să găsim o soluţie, până nu va fi prea târziu pentru economia României”, a spus preşedintele PSD, într-o declaraţie de presă la Parlament, după ce Guvernul Siegfried Mureşan nu a trecut de votul de învestitură.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: captură video

„Românii s-au săturat de lozinci”

Președintele social-democrat a pus accentul pe urgența deciziilor economice și pe responsabilitatea care apasă pe umerii clasei politice în perioada imediat următoare.

„Suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut şi un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci şi aşteaptă să schimbăm direcţia greşită a ţării”, a menţionat liderul PSD.

Solicitarea PSD pentru consultări rapide la Cotroceni

În încheierea intervenției sale, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj direct către Cotroceni, subliniind că formațiunea sa politică dispune de resursele și variantele necesare pentru a prelua inițiativa formării unui nou Executiv.

„Sper ca preşedintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Şi îmi doresc ca toate forţele politice să susţină un program care să relanseze economia şi să redea încrederea şi speranţa”, a subliniat liderul PSD.

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