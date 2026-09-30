Președintele României, Nicușor Dan, și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au ajuns miercuri la Praga, unde au fost primiți la Castelul Praga de președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, și soția acestuia, Eva Pavlová. Vizita oficială are loc la invitația șefului statului ceh și include întâlniri cu principalii oficiali de la Praga.

Ceremonia oficială de primire a avut loc în jurul orei 11:30, ora României. Cei doi șefi de stat au schimbat câteva cuvinte, după care s-au îndreptat spre platoul unde a avut loc ceremonia militară. Fanfara militară a intonat imnul național al României, iar momentul a fost însoțit de onoruri militare.

Nicușor Dan a fost invitat la Praga de Petr Pavel, iar discuțiile dintre cei doi oficiali vizează cooperarea dintre România și Cehia la nivel bilateral, european și aliat. Pe agenda întâlnirii se află securitatea Europei în contextul războiului din Ucraina, dar și teme economice și dezvoltarea investițiilor, inclusiv în industria de apărare.

Cei doi președinți urmează să susțină și o conferință de presă comună, programată pentru ora 13:20, potrivit programului oficial al vizitei.

Ulterior, agenda șefului statului român include mai multe întrevederi cu oficiali cehi. Nicușor Dan se va întâlni cu Miloš Vystrčil, președintele Senatului Parlamentului Republicii Cehe, iar apoi cu Tomio Okamura, președintele Camerei Deputaților. Este programată, de asemenea, o întâlnire cu premierul ceh, Andrej Babiš.

Spre seară, președintele României se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă, la sediul Ambasadei României de la Praga. Vizita se va încheia cu un dineu oficial oferit de Petr Pavel și Eva Pavlová la Castelul Praga.

Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita are ca obiectiv consolidarea cooperării româno-cehe și abordarea unor teme europene și de securitate, precum și dezvoltarea relațiilor economice și a investițiilor dintre cele două țări.

„România şi Cehia au o istorie de colaborare îndelungată, de prietenie chiar, i-am mulţumit (preşedintelui ceh Petr Pavel - n.r.) pentru faptul că se ocupă personal de memoria soldaţilor români care au murit aici în Al Doilea Răboi Mondial în procesul de eliberare a Cehoslovaciei. Colaborarea noastră continuă, în formatele în care ne găsim, Uniunea Europeană, NATO, avem poziţii comune. (...)

Avem un schimb comercial important, aproape 7 miliarde de euro pe an, avem companii importante din Cehia prezente cu afaceri în România, dar pe mai multe zone - energie, nucleară, apărare - există posibilităţi pentru extinderea acestor relaţii şi am convenit să facilităm forumuri de afaceri care să ajute la dezvoltarea acestor relaţii economice”, a mai spus președintele.

„Avem aceeaşi poziţie în ceea ce priveşte războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a afectat ţările noastre, aceeaşi poziţie cu privire la ameninţările hibride, inclusiv campaniile de dezinformare pe care Rusia le desfăşoară în Europa, şi am convenit să colaborăm pe aceste chestiuni”, a adăugat Nicușpr Dan.

„Eu cred că partea de cyber şi partea de dezinformare sunt cele care afectează cel mai mult societăţile noastre şi aici efortul este continuu. Aici progresele sunt până la un anumit nivel, dar mai avem de lucru”, a mai declarat, în Cehia, președintele României.

„Pe chestiunea dronelor avem o preocupare pe termen scurt şi o preocupare pe termen mediu. Pe termen mediu, avem un împrumut consistent din cadrul SAFE şi banii îi folosim pe echipamente care erau prevăzute cu mult timp înainte şi avem oportunitatea să cumpărăm mai repede aceste echipamente.

Drone deasupra teritorului nostru avem cam de un an şi jumătate, am avut suport de la aliaţii noştri. Am îmbunătăţit mai întâi capacitatea de detecţie, radarele şi acum suntem mai bine în ceea ce priveşte capacitatea cinetică de a le da jos”, a mai spus șeful statului.

„Pentru că aţi întrebat de război hibrid, eu cred că partea de cyber şi partea de dezinformare sunt cele care afectează cel mai mult societăţile noastre şi aici efortul este continuu. Aici progresele sunt până la un anumit nivel, dar mai avem de lucru”, a încheiat el.