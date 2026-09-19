Președintele Nicușor Dan spune că România se află într-o situație mai bună în ceea ce privește ratingul de țară decât în urmă cu șase sau 12 luni. Șeful statului a vorbit, sâmbătă, la Bistrița-Năsăud, despre percepția asupra economiei românești, dar și despre rolul mediului privat în dezvoltarea țării.

Nicușor Dan a susținut că imaginea României prezentată în spațiul public este uneori mai negativă decât realitatea și a pledat pentru o abordare echilibrată atunci când sunt analizate problemele și rezultatele economice.

„De asta insist pe echilibru, pentru că, dacă urmărești media din România, şi scrisă şi audio-video, pare că suntem catastrofă. Şi oamenii care ne evaluează iau serios lucrurile astea pe care noi le spunem despre noi înşine. Şi nu e chiar aşa. Adică sunt şi probleme mari, sunt şi probleme mici, sunt şi succese, sunt şi rezultate pe care România le-a obţinut”, a declarat președintele.

Șeful statului a afirmat că, în discuțiile privind ratingul de țară, România se află într-o poziție mai bună comparativ cu perioadele anterioare.

„Pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni, suntem mult mai bine decât eram acum 12 luni”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a făcut referire și la modul în care politicienii gestionează deciziile importante, susținând că, în ciuda unor abordări pe care le consideră imature, rezultatul poate fi unul corect.

„Politicienii, care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante, ajung să ia decizia corectă”, a subliniat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a vorbit și despre rolul companiilor private în evoluția economică a României. El a spus că are încredere în antreprenorii și oamenii de afaceri din țară și că a primit, în discuțiile cu investitori și reprezentanți ai mediului financiar, semnale privind progresele României.

„Eu am o mare încredere în privatul din România, şi obiectiv, mă întâlnesc cu oameni, străini, din mediul financiar, politicieni, care au văzut această evoluţie spectaculoasă, economică a României şi evident că asta vi se datorează, uneori, în ciuda a ce a făcut statul, trebuie să fim foarte direcţi”, a afirmat președintele.

El a adăugat că își dorește ca statul să înțeleagă mai bine nevoile mediului privat și să existe o colaborare mai eficientă.

„Deci eu sunt extrem de optimist pe viitorul economic al României şi o să încerc, în măsura în care o să reuşesc, ca statul să vă înţeleagă mai bine şi să reuşim să lucrăm. În trei cuvinte, eu sunt foarte optimist şi am încredere”, a încheiat Nicușor Dan.