Politica

Claudiu Manda își întreabă urmăritorii dacă PSD ar trebui să voteze Guvernul Mureșan. 98% au răspuns „Nu”

Claudiu Manda își întreabă urmăritorii dacă PSD ar trebui să voteze Guvernul Mureșan. 98% au răspuns „Nu”Claudiu Manda. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un sondaj online prin care i-a întrebat pe urmăritorii săi dacă parlamentarii social-democrați ar trebui să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan.

Manda a vrut să șite cum gândesc urmăritorii lui de pe Facebook

La aproximativ trei ore de la publicare, 98% dintre participanții la sondaj răspunseseră că PSD nu ar trebui să susțină cabinetul propus, în timp ce 1% se pronunțaseră în favoarea votului.

Întrebarea adresată de Claudiu Manda pe rețelele sociale a fost: „Credeți că PSD ar trebui să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?”. Rezultatul prezentat reflectă exclusiv răspunsurile celor care au participat la sondajul online și nu reprezintă o cercetare sociologică realizată pe un eșantion reprezentativ.

Ce a spus PSD despre propunerea lui Nicușor Dan

Poziția exprimată în sondaj vine în contextul în care conducerea PSD se pregătește să decidă oficial poziția partidului la votul de învestire. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune, în ședința partidului programată pentru luni, ca parlamentarii PSD să nu voteze Guvernul Mureșan.

Grindeanu a criticat deja direcția în care se îndreaptă negocierile pentru formarea noului Executiv. El a susținut că, înainte de prezentarea programului de guvernare, se vede deja, în opinia sa, un „vechi reflex” al PNL și USR privind împărțirea funcțiilor și a puterii.

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan. Sursa foto: Facebook

„Am înţeles că domnul Mureşan are obiceiul de a-şi lua „timp de gândire”. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară „Jos PSD””, a afirmat liderul social-democrat.

Sondajul lui Claudiu Manda, după ce Siegfried Mureșan a fost desemnat de Nicușor Dan

Siegfried Mureșan,desemnat premier de președintele Nicușor Dan, a declarat că PSD trebuie să decidă dacă susțin formarea unui guvern pro-european sau dacă își consolidează colaborarea politică cu AUR.

Premierul desemnat a precizat că pornește în Parlament cu sprijinul celor 169 de parlamentari ai PNL, USR și UDMR și că va discuta în perioada următoare cu reprezentanții minorităților naționale și cu PSD. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

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