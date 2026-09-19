Fostul președinte Traian Băsescu consideră că viitorul Guvern va obține votul de învestitură al Parlamentului, argumentând că aleșii nu ar fi interesați să provoace alegeri anticipate la jumătatea mandatului.

Declarația a fost făcută înainte ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Vedem dacă vom avea un Guvern. Eu cred că vom avea, dintr-un motiv simplu: Parlamentul este la jumătatea mandatului, nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci din acest motiv cred că se vor găsi soluții pentru ca Guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară”, a afirmat Traian Băsescu.

În prezent, desemnarea premierului a fost făcută: Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan, care trebuie să formeze un Cabinet și să obțină majoritatea necesară în Parlament. Premierul desemnat este susținut de PNL, USR și UDMR, formațiuni care pornesc, potrivit lui Mureșan, de la 169 de voturi, în condițiile în care pentru învestire sunt necesare 233.

Băsescu a criticat și întârzierea desemnării unui premier, susținând că șeful statului ar fi trebuit să acționeze mai rapid.

„Întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim ministru”, a spus fostul șef al statului.

El a atras atenția și asupra duratei pe care ar putea să o presupună organizarea unor alegeri anticipate.

„România nu-și poate permite să stea patru luni fără un guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget”, a declarat Băsescu.

Afirmațiile sale vin într-un moment în care formarea noului Executiv este urmărită îndeaproape, iar obținerea celor 233 de voturi reprezintă principala miză a negocierilor politice din următoarele zile.