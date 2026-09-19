Politica

Băsescu crede că Guvernul va trece: Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală

Băsescu crede că Guvernul va trece: Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electoralăTraian Băsescu / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că viitorul Guvern va obține votul de învestitură al Parlamentului, argumentând că aleșii nu ar fi interesați să provoace alegeri anticipate la jumătatea mandatului.

Băsescu crede că Guvernul va trece de Parlament

Declarația a fost făcută înainte ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Vedem dacă vom avea un Guvern. Eu cred că vom avea, dintr-un motiv simplu: Parlamentul este la jumătatea mandatului, nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci din acest motiv cred că se vor găsi soluții pentru ca Guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară”, a afirmat Traian Băsescu.

Critici pentru Nicușor Dan

În prezent, desemnarea premierului a fost făcută: Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan, care trebuie să formeze un Cabinet și să obțină majoritatea necesară în Parlament. Premierul desemnat este susținut de PNL, USR și UDMR, formațiuni care pornesc, potrivit lui Mureșan, de la 169 de voturi, în condițiile în care pentru învestire sunt necesare 233.

Băsescu a criticat și întârzierea desemnării unui premier, susținând că șeful statului ar fi trebuit să acționeze mai rapid.

„Întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim ministru”, a spus fostul șef al statului.

Parlament

Parlament. sursa: Facebook

Băsescu: România nu-și poate permite să stea patru luni fără un guvern

El a atras atenția și asupra duratei pe care ar putea să o presupună organizarea unor alegeri anticipate.

„România nu-și poate permite să stea patru luni fără un guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget”, a declarat Băsescu.

Afirmațiile sale vin într-un moment în care formarea noului Executiv este urmărită îndeaproape, iar obținerea celor 233 de voturi reprezintă principala miză a negocierilor politice din următoarele zile.

Stiri calde

16:04 - Băsescu, vorbe grele pentru liderii partidelor. Legătura neașteptată cu testele PISA

15:51 - Prințul William, furios din cauza cărții unchiului său. Ce susține Charles Spencer despre Diana

15:44 - Băsescu crede că Guvernul va trece: Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală

15:35 - Ungurii și slovacii au luat micul dejun împreună. Locul ales are o istorie de peste 130 de ani

15:24 - Detaliu surprinzător în SuperLiga. Trei dintre primele patru echipe au antrenori portughezi

15:15 - Interlopul împușcat în cap a murit la spital. Familia a acceptat prelevarea organelor

HAI România!

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât în Statele Unite”

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât ...

Proiecte speciale