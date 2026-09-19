Nazare: România nu poate alege între consolidare și creștere

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, după participarea la reuniunea informală ECOFIN de la Dublin, că România trebuie să reducă deficitele și cheltuielile ineficiente, fără să sacrifice investițiile în infrastructură, energie și apărare.

Reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană a avut loc în perioada 18-19 septembrie 2026, iar pe agendă s-au aflat competitivitatea europeană, inteligența artificială, energia, stabilitatea financiară și perspectivele economice ale UE.

Nazare susține că politica fiscală a României trebuie privită pe termen lung, nu doar prin prisma următorului buget sau a unei eventuale crize.

În opinia exprimată de ministru, reducerea deficitului bugetar trebuie să meargă în paralel cu măsuri care să stimuleze investițiile și creșterea capacității de producție a economiei.

Alexandru Nazare a afirmat că România are nevoie simultan de disciplină fiscală și de investiții.

„Nu putem alege între consolidare și creștere. Avem nevoie de amândouă”, a transmis ministrul, potrivit declarațiilor publicate după reuniunea ECOFIN.

El consideră că reducerea cheltuielilor ineficiente și reorganizarea serviciilor publice trebuie să fie însoțite de protejarea investițiilor considerate strategice. Printre domeniile menționate se numără infrastructura, apărarea, energia și conectarea economică a României.

Reuniunea de la Dublin a fost organizată de Președinția irlandeză a Consiliului UE și a reunit miniștrii responsabili pentru afaceri economice și financiare, precum și guvernatorii băncilor centrale.

În marja reuniunii, Nazare a discutat cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, despre parcursul fiscal al României.

Potrivit ministrului, discuțiile au vizat găsirea unei formule prin care România să își respecte angajamentele privind deficitul, menținând în același timp investițiile și capacitatea economiei de a reveni pe creștere.

Nazare a susținut că reducerea deficitului nu reprezintă doar o țintă contabilă, ci are efecte asupra costurilor de finanțare și asupra accesului companiilor la capital.

„Deficit mai mic, credibilitate mai mare și costuri de finanțare mai mici trebuie să însemne mai mult capital disponibil pentru economia românească”, a transmis ministrul.

Tema este importantă în contextul în care România urmărește consolidarea finanțelor publice, în timp ce autoritățile încearcă să păstreze investițiile care pot susține activitatea economică.

Un alt subiect discutat la Dublin a fost impactul inteligenței artificiale asupra economiei europene. Potrivit programului oficial al reuniunii, miniștrii au analizat oportunitățile și provocările generate de AI și implicațiile acesteia pentru competitivitatea, reziliența și creșterea economiei europene.

Nazare a arătat că dezvoltarea inteligenței artificiale poate influența nu doar productivitatea, ci și piața muncii, administrația publică și necesarul de energie.

În acest context, ministrul consideră că România trebuie să își folosească avantajele din sectorul energetic pentru a atrage investiții și pentru a dezvolta capacități de producție.

„Energie mai multă, rețele mai bune și interconectare înseamnă industrie, centre de date, investiții și exporturi”, a explicat Nazare.

Discuțiile de la ECOFIN au inclus și tema modernizării administrației. Nazare a susținut că digitalizarea și inteligența artificială ar trebui să conducă la servicii publice mai rapide și la o administrație mai eficientă, nu la noi niveluri de birocrație.

În domeniul fiscal, ministrul a indicat necesitatea unui ANAF mai digitalizat și mai bine integrat, care să utilizeze analiza de risc pentru controalele fiscale și să reducă presiunea administrativă asupra contribuabililor conformi.

Nazare a discutat, de asemenea, cu omologul italian Giancarlo Giorgetti despre consolidarea finanțelor publice, competitivitate, investiții, combaterea evaziunii fiscale și digitalizarea administrației fiscale.

În mesajul transmis după reuniunea ECOFIN, Alexandru Nazare a legat politica fiscală de obiectivele economice pe termen lung ale României.

Ministrul susține că reducerea deficitelor gemene, atragerea capitalului privat și dezvoltarea capacității de producție pot contribui la continuarea procesului de convergență economică.

„România nu are nevoie doar să treacă de următorul buget sau de următoarea criză, ci are nevoie de o direcție pentru următorul deceniu”, a afirmat Nazare.

El a adăugat că consolidarea fiscală nu trebuie privită ca obiectiv final, ci ca bază pentru o nouă etapă de dezvoltare economică.