Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru plățile care trebuie efectuate în septembrie 2026, cea mai mare parte a fondurilor, 1,03 miliarde de lei, fiind destinată decontării sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor.

Banii sunt alocați prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) și sunt necesari pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie. Măsura vine în contextul modificării mecanismului de plată, prin care procentul sumelor achitate în avans furnizorilor a fost majorat de la 40% la 60%.

Potrivit Ministerului Finanțelor, suplimentarea de 1,03 miliarde de lei este destinată plății integrale a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale.

Fondurile urmăresc asigurarea resurselor necesare pentru decontările către furnizori, astfel încât mecanismul prevăzut de legislație să poată continua fără întârzieri suplimentare.

Modificarea legislativă adoptată în această vară a crescut de la 40% la 60% procentul din cererile de decontare care poate fi plătit furnizorilor înainte de finalizarea verificărilor. Pentru cererile în cazul cărora fusese achitat deja procentul de 40%, legislația permite plata diferenței de 20%.

Majorarea avansului a fost aprobată de Parlament în luna august, în cadrul modificărilor aduse mecanismelor de compensare și plafonare pentru energie electrică și gaze naturale. Scopul declarat al schimbării a fost accelerarea plăților către furnizori.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că întârzierile în efectuarea decontărilor au ajuns să reprezinte o problemă pentru stat și pentru companiile din sectorul energetic.

„Decontările către furnizorii de energie nu s-au realizat în ritmul necesar, iar acumularea acestor obligații a devenit una dintre problemele pe care statul trebuie să le corecteze”, a afirmat ministrul.

Nazare a susținut că întârzierile la plată pot pune presiune asupra lichidității companiilor și asupra capacității acestora de finanțare și investiții.

În acest context, ministrul a arătat că statul trebuie să își gestioneze mai predictibil obligațiile financiare față de sectorul privat.

Din suplimentarea totală de 1,058 miliarde de lei, 28,964 milioane de lei sunt alocați Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Sumele sunt destinate plății unor drepturi pentru transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Potrivit Ministerului Finanțelor, alocarea are și rolul de a evita acumularea unor penalități.

Astfel, cea mai mare parte a suplimentării bugetare este direcționată către decontările din sectorul energetic, în timp ce o componentă distinctă finanțează drepturile de transport pentru persoanele cu dizabilități.

Creșterea avansului de la 40% la 60% reprezintă o schimbare importantă în fluxul financiar dintre stat și furnizorii de energie.

Potrivit unor documente publice ale companiilor din sector, noul procent se aplică cererilor lunare depuse după intrarea în vigoare a modificării legislative, iar pentru cererile pentru care fusese plătit anterior avansul de 40% poate fi solicitată diferența de 20%.

Mecanismul este relevant pentru furnizori deoarece decontările de la stat influențează fluxurile lor de numerar. În august, în timpul dezbaterilor legislative, necesitatea accelerării plăților a fost asociată tocmai cu presiunile asupra lichidității companiilor din domeniu.

Ministerul Finanțelor susține că suplimentarea aprobată asigură resursele necesare pentru plățile aferente lunii septembrie și pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie.

În paralel, ministrul Alexandru Nazare a subliniat că noile scheme de cheltuieli trebuie să fie asumate în funcție de capacitatea statului de a le finanța predictibil. Potrivit acestuia, consolidarea fiscală și reducerea costurilor de finanțare ar trebui să creeze, în timp, condiții pentru reluarea creșterii economice.