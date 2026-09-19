Pernele pot fi spălate fără probleme, dar metoda trebuie aleasă în funcție de materialul din interior. O spălare greșită poate face ca umplutura să se adune în cocoloașe, spuma să se degradeze sau perna să-și piardă definitiv forma, potrivit Sleep Foundation.

Specialiștii recomandă verificarea etichetei înainte de orice operațiune de curățare. Pernele cu puf, pene sau fibre sintetice pot suporta adesea spălarea la mașină, în timp ce modelele din spumă cu memorie sau latex necesită o îngrijire mult mai atentă.

Diferența este importantă, deoarece nu toate pernele rezistă la apă, centrifugare sau temperaturi ridicate.

Instrucțiunile producătorului sunt cel mai sigur punct de plecare. Unele perne pot fi spălate la mașină, altele trebuie curățate doar local, iar anumite modele trebuie duse la curățătorie.

Specialiștii în întreținerea produselor textile recomandă respectarea simbolurilor și indicațiilor de pe etichetă, deoarece materialele și tipurile de umplutură pot reacționa diferit la apă, detergent sau căldură.

Multe perne umplute cu puf sau pene pot fi spălate la mașină, dacă producătorul permite acest lucru. Este recomandat un program delicat, apă rece sau călduță și o cantitate redusă de detergent blând.

O regulă utilă este spălarea a două perne în același timp, pentru a ajuta la echilibrarea tamburului mașinii. După spălare, o clătire suplimentară poate fi necesară pentru eliminarea completă a detergentului.

Perna nu trebuie răsucită sau stoarsă agresiv. În schimb, excesul de apă poate fi eliminat prin presare ușoară.

Pentru pernele cu puf și pene, uscarea la temperatură joasă este una dintre cele mai importante etape. Căldura excesivă poate afecta materialele, iar uscarea incompletă poate lăsa umezeală în interior.

Specialiștii recomandă mai multe cicluri de uscare la temperatură redusă și afânarea pernei între cicluri, pentru a preveni formarea cocoloașelor. Perna trebuie să fie complet uscată înainte de a fi pusă din nou pe pat.

Aici apare una dintre cele mai frecvente greșeli. Majoritatea pernelor din spumă cu memorie nu trebuie introduse în mașina de spălat și nici în uscător.

Agitarea puternică și umezeala excesivă pot deteriora structura spumei, iar temperatura ridicată poate afecta materialul și forma pernei. Pentru aceste modele, curățarea locală este de obicei cea mai sigură soluție.

Pentru o curățare rapidă, husa se poate îndepărta și spăla separat, dacă eticheta permite acest lucru. Petele de pe pernă pot fi tratate cu o cârpă ușor umezită și detergent blând, fără frecare agresivă.

Dacă este necesară o curățare mai profundă, instrucțiunile producătorului trebuie urmate cu strictețe. După curățare, perna trebuie lăsată să se usuce complet, într-un loc bine ventilat și ferit de surse directe de căldură.

Pernele din latex necesită, de asemenea, atenție. În general, acestea nu trebuie spălate în mașină.

Petele pot fi curățate local, cu apă și un detergent blând, iar perna trebuie lăsată să se usuce natural. Nu este recomandată răsucirea sau stoarcerea puternică, deoarece materialul își poate pierde forma.

Frecvența depinde de tipul pernei, de utilizare și de existența unei huse de protecție. Sleep Foundation recomandă, în general, curățarea majorității pernelor cel puțin de două ori pe an.

American Cleaning Institute recomandă spălarea pernelor de cel puțin patru ori pe an în cazul în care nu sunt folosite huse speciale de protecție împotriva acarienilor. Instituția recomandă, pentru pernele care pot fi spălate, curățarea a două perne simultan, pe un program delicat.

Pernele pot acumula în timp transpirație, uleiuri naturale ale pielii, praf și alte particule. Spălarea regulată a fețelor de pernă și folosirea unei huse de protecție pot reduce cantitatea de murdărie care ajunge în umplutură.

Înainte de spălare, trebuie identificat materialul din interior. Pernele cu fibre sintetice, puf sau pene pot suporta, în multe cazuri, o spălare delicată. Spuma cu memorie și latexul au nevoie, însă, de metode diferite.

Verificarea etichetei, folosirea unui detergent blând, evitarea temperaturilor excesive și uscarea completă sunt pașii esențiali pentru ca o pernă să fie curată fără să-și piardă forma sau proprietățile.