Geamurile curate pot schimba aspectul unei locuințe, însă obținerea unui rezultat fără pete sau dâre nu este întotdeauna ușoară. Urmele de apă, praful și soluțiile folosite în exces pot lăsa suprafețele cu un aspect neuniform, chiar și după o curățare atentă. Pentru geamuri strălucitoare, contează atât produsele folosite, cât și momentul ales pentru spălare și modul în care este îndepărtată apa de pe sticlă, potrivit The Washington Post.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este curățarea geamurilor atunci când soarele bate direct în ele. Căldura face ca apa și soluția de curățat să se evapore rapid, iar pe sticlă rămân pete vizibile.

Cel mai bun moment pentru această activitate este într-o zi înnorată, dar fără ploaie, sau dimineața și spre seară, când suprafețele nu sunt încălzite de razele soarelui.

Înainte de a începe, este important să îndepărtezi praful de pe rame, pervazuri și de pe sticlă. Dacă acesta este amestecat direct cu apa, poate forma o peliculă murdară și poate zgâria suprafața în timpul ștergerii.

O cantitate mare de detergent nu înseamnă neapărat geamuri mai curate. Dimpotrivă, excesul de produs poate lăsa o peliculă care atrage praful și produce urme vizibile.

Pentru o curățare obișnuită, poți folosi apă călduță și câteva picături de detergent de vase. O altă variantă este un amestec de apă și oțet alb, în proporții potrivite pentru curățarea sticlei.

Este recomandat să testezi soluția pe o zonă mică, mai ales dacă geamul are tratamente speciale sau dacă producătorul recomandă anumite produse. Oțetul nu trebuie folosit pe suprafețe sensibile la acizi, iar soluțiile de curățare nu trebuie amestecate între ele.

Materialul cu care ștergi geamurile are un rol important în obținerea unui rezultat uniform. Lavetele din microfibră sunt o alegere bună, deoarece absorb apa și pot îndepărta murdăria fără să lase multe scame.

Pentru un rezultat mai bun, folosește două lavete:

una pentru spălarea și îndepărtarea murdăriei;

una curată și uscată pentru ștergerea finală.

Lavetele trebuie să fie curate și să nu fi fost spălate cu balsam de rufe, deoarece acesta poate lăsa reziduuri pe fibre și pe sticlă.

După ce ai aplicat soluția, curăță sticla cu mișcări regulate, fără să lași apa să se usuce singură pe suprafață. Dacă geamul este foarte murdar, schimbă apa atunci când aceasta devine tulbure.

O racletă pentru geamuri poate fi de mare ajutor. Trage lama de sus în jos sau dintr-o parte în alta, cu mișcări constante, și șterge lama după fiecare trecere. Astfel, apa murdară nu este întinsă din nou pe sticlă.

La final, folosește o lavetă uscată pentru a îndepărta picăturile rămase pe margini și în colțuri.

Ramele și pervazurile trebuie curățate înaintea geamului. În caz contrar, praful și murdăria de pe acestea pot ajunge din nou pe suprafața proaspăt spălată.

Începe cu îndepărtarea prafului, apoi folosește o lavetă umezită și un produs potrivit pentru materialul ramei. La final, șterge bine zonele din jurul sticlei.

Această ordine simplă reduce riscul apariției unor noi pete după ce ai terminat curățarea geamurilor.

Ce greșeli trebuie să eviți

Pentru a nu lăsa urme, este bine să ții cont de câteva reguli:

Nu spăla geamurile în bătaia directă a soarelui.

Nu folosi prea mult detergent.

Nu șterge sticla cu lavete murdare sau care lasă scame.

Nu lăsa apa să se usuce singură pe suprafață.

Nu folosi aceeași apă murdară pentru toate geamurile.

Nu neglija ramele și colțurile, unde se adună frecvent praf.

Cu puțină atenție și cu produsele potrivite, spălarea geamurilor poate deveni o activitate mai simplă, iar sticla poate rămâne curată și strălucitoare, fără dâre vizibile.