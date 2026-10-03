În ciuda dificultăților economice tot mai mari și a marii nemulțumiri a populației ruse, Vladimir Putin nu reușește să recunoască „greșeala” pe care a comis-o prin invadarea Ucrainei, afirmă Mihail Kasianov, fost prim-ministru rus, într-un interviu acordat sâmbătă AFP.

Prim-ministru între anii 2000 și 2004, Mihail Kasianov, care în timpul mandatului său a susținut apropierea Rusiei de Occident, a devenit, după demiterea sa de către Vladimir Putin, unul dintre cei mai virulenți critici ai Kremlinului. În opinia sa, președintele rus a „comis o greșeală pe care nu reușește să o recunoască” prin invadarea Ucrainei în 2022. „A crezut rapoartele serviciilor sale de securitate, conform cărora Ucraina era slabă”.

Pentru fostul prim-ministru în vârstă de 68 de ani, care s-a exprimat în marja unei conferințe organizate de asociația franceză „Russie-Libertés”, războiul nu se va încheia în 2027. Potrivit acestuia, Vladimir Putin este încurajat atât de creșterea prețului petrolului cauzată de războiul dintre Statele Unite și Iran, cât și de dezacordurile dintre Statele Unite și Europa cu privire la modul de abordare a Kremlinului.

„Putin își freacă mâinile”, afirmă Kasianov. „El crede că poate continua războiul fără a face nici cea mai mică concesie. Și este convins că este pe cale să câștige războiul de uzură împotriva Ucrainei”. Kassianov, care prezice o iarnă deosebit de grea în Ucraina, face apel la țările occidentale să exercite, în mod concertat, o „presiune psihologică asupra Kremlinului” și să furnizeze de urgență sisteme de interceptare a rachetelor Patriot Ucrainei, care se confruntă cu o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii sale civile.

Kasyanov, care a părăsit Rusia în 2022, trăiește acum în exil la Riga. În 2023, Rusia l-a desemnat drept „agent străin”. El explică că este încă în contact cu membri ai clasei conducătoare din Rusia. Potrivit lui, în Rusia, „toată lumea vrea ca războiul să se termine. O majoritate covârșitoare, în orice caz”. „Diferența ține de felul în care se va încheia: unii vor ca războiul să se termine cu o victorie, alții cu înfrângerea lui Putin, iar alții vor pur și simplu ca acesta să înceteze, indiferent de rezultat”.

Kasianov spune că nu vede „niciun motiv pentru o revoltă”, în ciuda numeroaselor victime de pe front și a creșterii prețurilor la alimente. „Rușii trăiesc cu o inflație puternică de 30 de ani”. „S-au obișnuit să o suporte”. În viziunea sa, în această țară devenită „practic totalitară”, doar o mobilizare la scară largă ar putea declanșa manifestații.

„Există un puternic sentiment de fatalism și tensiuni mari în societate”, spune el. „Oamenii se retrag în cercul familiei, iar sentimentele negative față de ceilalți cresc”. El face apel la țările occidentale, în special la cele europene, să nu se lase intimidate de fanfaronadele lui Vladimir Putin și nici de amenințările sale de a folosi arma nucleară. Joi, șeful statului rus a afirmat că Rusia ar lua în considerare utilizarea „tuturor tipurilor de arme” dacă enclava Kaliningrad ar fi atacată.

„Cea mai mare greșeală a occidentalilor și a europenilor este că se tem prea mult de Putin. El nu este atât de puternic pe cât pare”, a declarat Kasyanov în fața unei săli pline, în cadrul conferinței „Rusia Libertăți”. „Putin se teme de butonul nuclear, mult mai mult decât europenii”, a adăugat el. Vrea să-i facă pe străini să creadă că este „un psihopat”, în timp ce nu este decât un „cinic foarte calculat”.

În ciuda înmulțirii în Europa a atacurilor atribuite Kremlinului, Kasyanov nu crede că liderul rus este pregătit pentru un conflict deschis cu Europa. „Ceea ce vrea Putin este respect”, a afirmat el. „Vrea să oblige întreaga Europă să i-l acorde”.

Însă el prevede o intensificare a actelor de război hibrid, considerând că Vladimir Putin, fost ofițer al serviciului de securitate rus KGB, încearcă să împingă Occidentul să reacționeze într-un mod pe care îl va putea exploata, prezentându-l ca pe un atac împotriva Rusiei. „Este un provocator”, a adăugat el. „Singura metodă pe care o înțelege este cea pe care a învățat-o la academia KGB. Mi-a spus-o chiar el”.