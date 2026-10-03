Un nou pod important din capitala Ucrainei a fost avariat în urma unui atac rusesc. Podul de Nord din Kiev a fost lovit sâmbătă, la doar câteva zile după ce dronele rusești au vizat și Podul de Sud, provocând perturbări majore ale traficului. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a anunțat pe Telegram că infrastructura a suferit avarii, iar serviciile de urgență au fost trimise la fața locului.

„Podul de Nord a fost lovit. Serviciile de urgenţă sunt pe drum”, a scris Klitschko.

Atacul a avut loc după ce în Kiev a fost emisă o alertă privind prezența dronelor. Potrivit primarului, impactul a deteriorat suprafața carosabilului și cablurile rețelei de troleibuze.

Autoritățile din Kiev au impus restricții de trafic pe Podul de Nord, circulația fiind suspendată pe sensul de deplasare de la malul stâng la malul drept al râului Nipru.

Incidentul reprezintă un nou episod din seria atacurilor care au vizat infrastructura rutieră a capitalei ucrainene. Cu doar câteva zile înainte, Podul de Sud fusese lovit de drone rusești, în urma atacurilor fiind necesară închiderea acestuia pentru circulație.

Măsura a provocat ambuteiaje importante într-un oraș traversat de râul Nipru, care separă capitala în două zone.

Pe fondul atacurilor recente, autoritățile locale au introdus restricții de circulație și pe alte poduri importante din capitala Ucrainei. Vineri, traficul pe podurile Paton și Métro a fost limitat, deși nu au fost raportate atacuri asupra acestora.

De asemenea, jurnaliștii AFP au observat restricții temporare pe podul Darnîțki, în cursul dimineții.

De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, infrastructura de transport din Kiev reprezintă un punct important de interes pentru autoritățile ucrainene, cele opt poduri rutiere și feroviare principale având un rol esențial pentru mobilitatea populației și logistica orașului.

Atacurile recente asupra Podurilor de Nord și de Sud au readus în atenție vulnerabilitatea infrastructurii capitalei și dificultățile pe care eventualele întreruperi ale circulației le pot provoca într-un oraș traversat de Nipru.