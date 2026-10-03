Update 11:52. Maia Sandu: Cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în doar 15 minute

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că cinci drone și rachete au pătruns sâmbătă dimineață în spațiul aerian al țării, într-un interval de numai 15 minute. Potrivit acesteia, obiectele au explodat în apropierea unor localități din patru raioane, punând în pericol siguranța populației.

Lidera de la Chișinău a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și a atras atenția asupra riscurilor pe care războiul le generează pentru securitatea Republicii Moldova.

„În această dimineață, în doar 15 minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

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Președinta Republicii Moldova a condamnat atât atacurile lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean, cât și încălcarea spațiului aerian al țării sale, subliniind necesitatea sprijinirii Ucrainei pentru protejarea securității regionale.

„Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră”, a transmis Sandu.

Mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 3 octombrie, iar explozii au fost raportate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hîncești. Polițiștii au descoperit fragmente ale unor aparate de zbor în mai multe zone, iar una dintre deflagrații a provocat un incendiu de vegetație și a spart geamurile unei clădiri agricole. Nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Poliției, locuitorii din mai multe localități au alertat autoritățile după ce au auzit explozii în extravilan. Oamenii legii au intervenit pentru verificarea zonelor afectate și identificarea eventualelor resturi ale dronelor.

La ora 07:50, Poliția din Căușeni a primit o sesizare privind o explozie produsă în afara orașului, de unde se ridica un nor dens de fum. Echipajele ajunse la fața locului au descoperit fragmente ale unei drone.

Alte resturi ale unor aparate de zbor au fost identificate în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, precum și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

Autoritățile au fost alertate și în legătură cu alte explozii produse în zone din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hîncești. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă toate incidentele au legătură cu dronele care au survolat spațiul aerian al țării.

O deflagrație a fost semnalată și în apropierea satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, unde o dronă ar fi explodat într-o plantație de viță-de-vie, lângă o brigadă agricolă.

Explozia a provocat un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii din apropiere au fost sparte. Potrivit informațiilor transmise de Poliție, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Oamenii legii au intervenit pentru documentarea cazului și verificarea zonei în care s-a produs deflagrația.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat că sistemul național integrat de monitorizare a detectat, în dimineața zilei de 3 octombrie, mai multe aparate de zbor fără pilot care au survolat spațiul aerian al țării.

Dronele au fost observate în apropierea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

Serviciul Operații Aeriene continuă să supravegheze spațiul aerian, în colaborare cu celelalte instituții responsabile și cu partenerii externi, pentru a urmări evoluția situației.

Până în prezent, autoritățile nu au stabilit tipul și proveniența aparatelor de zbor și nici dacă fragmentele descoperite în zonele afectate provin de la dronele detectate de sistemele de monitorizare.

Poliția desfășoară cercetări pentru a clarifica împrejurările în care s-au produs exploziile și pentru a stabili proveniența fragmentelor descoperite.

Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie de locurile în care au fost semnalate deflagrații și să evite atingerea resturilor de drone sau a altor obiecte suspecte, care ar putea prezenta un pericol.

Persoanele care identifică astfel de obiecte sunt sfătuite să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.