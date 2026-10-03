Coreea de Nord a efectuat sâmbătă o nouă lansare de rachetă balistică spre mare, conform declarațiilor transmise de armata din Coreea de Sud. Acest eveniment prelungește seria recentă de teste militare desfășurate de Phenian, pe fondul unei escaladări a tensiunilor dintre cele două state rivale. Criza actuală a fost declanșată de exploziile unor mine terestre la frontieră, în urma cărora trei militari sud-coreeni au fost răniți, conform AP.

Comandamentul Statului Major Interarme din Coreea de Sud a precizat că racheta a fost lansată din zona de coastă estică Wonsan și a parcurs o distanță de peste 700 de kilometri. În prezent, experții militari sud-coreeni și americani analizează în detaliu parametrii de zbor ai rachetei. De asemenea, Ministerul Apărării din Japonia a anunțat că proiectilul a aterizat în afara zonei economice exclusive a țării.

Reprezentanții armatei sud-coreene au subliniat că au sporit nivelul de supraveghere și vigilență pentru a preveni sau detecta eventuale lansări ulterioare, menținând un schimb constant de informații cu partenerii din Statele Unite și Japonia.

Biroul prezidențial pentru securitate națională de la Seul a transmis un apel ferm către Phenian, solicitând oprirea imediată a testelor balistice repetate. Oficialii sud-coreeni au catalogat aceste acțiuni drept o încălcare directă a sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU și un „act grav care nu ajută în niciun fel la gestionarea situației actuale”.

La rândul său, Comandamentul american din Pacific a evaluat situația și a precizat că lansarea „nu reprezintă o amenințare imediată pentru personalul sau teritoriul american sau pentru aliații noștri”.

Testul balistic s-a desfășurat la doar o zi după o serie de declarații dure venite din partea conducerii de la Phenian. Sora liderului Kim Jong Un a ridiculizat solicitările oficialilor sud-coreeni care au cerut scuze publice pentru exploziile de mine terestre din 21 septembrie. Incidentul s-a produs la o distanță de aproximativ 10 metri sud de linia de demarcație militară dintre cele două țări.

O anchetă desfășurată de Coreea de Sud împreună cu Comandamentul Națiunilor Unite condus de SUA a concluzionat că exploziile au fost provocate de mine amplasate de armata nord-coreeană. În urma inspecției, Comandamentul a stabilit că Phenianul a încălcat acordul de armistițiu care a pus capăt confruntărilor armate din Războiul Coreei desfășurat între anii 1950 și 1953.

Autoritățile de la Seul au solicitat totodată oprirea lucrărilor de fortificare a frontierei, care includ montarea de noi mine și construcția de bariere antitanc. Aceste măsuri s-au intensificat semnificativ după ce Kim Jong Un a renunțat în 2024 la obiectivul istoric de reconciliere cu Sudul, declarând oficial Seulul drept un adversar permanent.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean și una dintre cele mai influente figuri din regimul de la Phenian, a respins ferm cererile de scuze formulate de Seul, calificându-le drept „absolut patetice”. Aceasta a adăugat că Nordul intenționează să rupă definitiv legăturile cu Sudul. În luări de poziție anterioare, reprezentanta Phenianului a negat orice responsabilitate pentru exploziile recente și a amenințat cu o ripostă militară în cazul în care Coreea de Sud va deschide focul asupra trupelor nord-coreene implicate în fortificarea graniței.