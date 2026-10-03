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Ce sancțiuni riscă rezerviștii care nu se prezintă la exercițiile de mobilizare. Regulile explicate de MApN

Ce sancțiuni riscă rezerviștii care nu se prezintă la exercițiile de mobilizare. Regulile explicate de MApNArmata română. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale cheamă rezerviștii din București și Ilfov la exercițiul de mobilizare „MOBEX B-IF-26”, programat în perioada 5-12 octombrie 2026. Participanții vor trece prin mai multe etape de verificare și pregătire, iar cei care nu se prezintă sau refuză ordinul de chemare riscă sancțiuni de până la 16 puncte.

Rezerviștii, chemați de MApN la un exercițiu de mobilizare

„Exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-26 se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în perioada 5–12 octombrie 2026, pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei pentru apărare. La exerciţiu participă structuri din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, au anunţat, vineri, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Potrivit reprezentanților MApN, exercițiul are drept obiectiv „verificarea şi evaluarea capacităţii de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice în situaţia declarării stării de mobilizare totală, la nivelul structurilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”.

La sosirea în unitate, rezerviștilor le sunt controlate cartea de identitate, ordinul de chemare și livretul militar. Ulterior, aceștia participă la un scurt instructaj privind regulile de securitate și sănătate în muncă.

Rezerviști

Rezerviști. Sursă foto: Facebook

Rezerviștii trec prin control medical și evaluare psihologică

În cadrul procedurii este realizat și un consult medical, prin care este verificată aptitudinea provizorie a rezervistului pentru activitățile prevăzute în exercițiu.

Totodată, participanții trec printr-o evaluare psihologică de scurtă durată, care presupune completarea unui formular și o discuție cu un psiholog.

După aceste etape, rezerviștii ajung în zona de echipare, unde primesc uniforma militară. Hainele civile sunt păstrate într-un sac inscripționat cu numele fiecărui participant.

Urmează deplasarea către punctul de primire a armamentului, de unde rezerviștii îl ridică și semnează pentru preluarea acestuia. După finalizarea procedurii, aceștia sunt direcționați către locul de adunare.

Ce activități sunt organizate în poligon

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au afirmat că rezerviștii ajung apoi în poligon, unde execută o ședință de tragere.

Programul cuprinde și mai multe ateliere de pregătire practică, printre care instrucția sanitară, protecția CBRN, instrucția genistică, instrucția de comunicații și informatică și instrucția tactică.

Sancțiuni pentru neprezentare și refuzul ordinului de chemare

MApN a anunțat că neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare este sancționată cu 2 până la 6 puncte.

În cazul persoanelor care refuză să primească ordinul de chemare, sancțiunea este mai mare și se situează între 8 și 16 puncte.

Valoarea unui punct reprezintă 20% din valoarea salariului minim brut pe economie.

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