Rezerviști chemați la instrucție și trageri în trei județe. Urmează București și Ilfov

Sute de rezerviști din Neamț, Suceava și Botoșani participă în această săptămână la exercițiul de mobilizare MOBEX 2026, care include activități de instrucție și ședințe de tragere. Exercițiul organizat de Ministerul Apărării Naționale se desfășoară între 14 și 18 septembrie, iar următoarea etapă este programată în luna octombrie, în București și județul Ilfov.

Exercițiul este organizat și condus de MApN împreună cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

O parte dintre persoanele cu statut de rezervist și domiciliul în cele trei județe au fost chemate la unitățile militare în care sunt repartizate pentru a participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.

Scopul acestor activități este ca rezerviștii să parcurgă secvențe de instrucție și să își actualizeze deprinderile militare.

Pe lângă componenta care îi vizează direct pe rezerviști, în județul Neamț sunt verificate și autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice și operatorii economici care au responsabilități privind pregătirea economiei și a teritoriului pentru apărare.

Evaluarea acestei componente este realizată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Una dintre secvențele exercițiului a avut loc miercuri, 16 septembrie, în Poligonul de tragere Gârleni, din județul Bacău. Ministerul Apărării anunțase anterior organizarea în această locație a unei activități de antrenament cu rezerviștii.

Sute de participanți au ajuns în poligon, unde au desfășurat activități de instrucție și ședințe de tragere, sub supravegherea instructorilor militari. Pentru o parte dintre rezerviști, revenirea în poligon a însemnat primul contact cu arma după o perioadă îndelungată de la încheierea stagiului militar sau de la trecerea în rezervă.

Înaintea tragerilor, participanții au trecut prin instructajul necesar, după care au executat activitățile prevăzute în programul exercițiului.

Comandantul exercițiului, generalul de brigadă Adrian Vasiliu, a arătat că MOBEX NT-SV-BT-26 este o acțiune complexă prin numărul de structuri și instituții implicate.

Activitățile se desfășoară simultan în trei unități administrativ-teritoriale și presupun participarea mai multor structuri militare și a unui număr mare de rezerviști.

În cadrul exercițiului sunt verificate componente care țin de pregătirea populației, economiei și teritoriului pentru apărare.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate periodic, pe timp de pace, și urmăresc verificarea resurselor de personal și materiale disponibile pentru structurile cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale.

În 2026 au fost programate trei exerciții MOBEX. După etapa din Alba și Hunedoara, desfășurată în luna mai, și cea din Neamț, Suceava și Botoșani din septembrie, următoarea acțiune va avea loc în București și județul Ilfov.

Exercițiul „MOBEX București – Ilfov 26” este programat pentru perioada 5-12 octombrie.

Și în această etapă, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov vor trebui să se prezinte la unitățile indicate în ordinele de chemare. Fiecare dintre cei convocați va participa, pe durata unei singure zile, la activitățile de pregătire prevăzute în cadrul exercițiului.