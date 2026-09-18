Siegfried Mureșan, unul dintre cei vocali europarlamentari români, stă pe un adevărat imperiu financiar. Averea sa este fabuloasă, fiind cel mai bogat candidat de prim-ministru.

O analiză a declarațiilor sale de avere scoate la iveală sume amețitoare: investiții colosale pe bursă, o proprietate de lux în apropierea capitalei Europei și sute de mii de lei pompate direct în conturile Partidului Național Liberal.

Cifrele din declarația de avere depusă în 2024 la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) sunt de-a dreptul halucinante pentru un politician. Mureșan a reușit să pună deoparte nu mai puțin de 1,2 milioane de euro, bani blocați în siguranța titlurilor de stat.

Pe lângă această sumă uriașă, eurodeputatul joacă puternic și pe bursele internaționale. Portofoliul său de investiții include acțiuni la giganți mondiali din tehnologie și auto, printre care Tesla, UiPath, Bloom Energy, Magna International, Plug Power și Fisker.

La capitolul imobiliare, Mureșan se desfășoară într-o casă de aproximativ 260 de metri pătrați situată în Kortenberg, o zonă rezidențială exclusivistă, aflată la o aruncătură de băț de Bruxelles. Pentru a-și securiza această proprietate, a contractat un credit de 550.000 de euro la ING Belgia.

Nici veniturile familiei nu sunt de neglijat: soția sa, Cătălina Manea, încasează anual peste 100.000 de euro de la Banca Europeană de Investiții.

Interesant este că, în declarația de interese depusă la Parlamentul European pe 17 iunie 2024, detaliile financiare sunt extrem de laconice. Mureșan a trecut doar funcția de membru al Parlamentului European, unde salariul figurează discret cu mențiunea „Public information”, încasat lunar.

Mai apare și funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), o poziție de prestigiu, dar nerenumerată. Oficial, la Bruxelles, nu figurează cu nicio altă activitate comercială sau sprijin financiar din partea unor terți.

Banii lui Mureșan nu rămân însă blocați doar în băncile belgiene. Europarlamentarul este unul dintre finanțatorii de calibru greu ai PNL, virând sume care depășesc cu mult cotizațiile de rând.

În 2023, a decartat 40.500 de lei pentru organizația PNL Sector 1. Însă adevărata lovitură financiară a venit în 2024, în plină febră a alegerilor europarlamentare. Mureșan a virat în conturile liberalilor suma colosală de 400.000 de lei (aproximativ 80.000 de euro), bani transferați din propriul buzunar în două tranșe lovite la fix: pe 24 mai și 6 iunie 2024.

Ascensiunea financiară și politică a lui Mureșan este, totuși, umbrită de fantomele trecutului. Debutul său pe scena europeană, la alegerile din 2014, a fost marcat de dezvăluiri explozive din culisele politicii românești.

Această variantă a fost susținută la scenă deschisă și de fostul ministru Elena Udrea, detalii care aruncă o lumină extrem de controversată asupra primului bilet spre Bruxelles obținut de actualul lider european.