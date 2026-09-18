Povestea filmului cu care Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Oscar

Vaticanul pregătește pentru prima dată înscrierea unei producții în cursa pentru Premiile Oscar. „Green Lava”, un scurtmetraj documentar de 39 de minute, îl urmărește pe Giacomo, un tânăr italian care suferă de distrofie musculară Duchenne și care încearcă să își continue viața după pierderea fratelui său, afectat de aceeași boală, relatează Variety.

Participarea marchează o premieră în istoria de aproape un secol a Premiilor Academiei, chiar dacă Biserica Romano-Catolică a mai fost în centrul unor producții premiate de-a lungul timpului. În 1943, „Cântecul lui Bernadette” a obținut patru premii Oscar, iar doi ani mai târziu, „Drumul presărat cu stele”, film despre aventurile unui tânăr preot din New York, a câștigat șapte statuete.

De această dată, însă, Vaticanul este implicat direct în realizarea producției care urmează să intre în procesul pentru Premiile Oscar.

Sfântul Scaun nu trimite filmul la categoria dedicată producțiilor internaționale, așa cum procedează Franța cu „Minotaure” sau România cu „Fjord”, câștigător al Palme d’Or.

„Green Lava” este un scurtmetraj documentar realizat în colaborare cu Dicasterul pentru Comunicare, instituția care reunește serviciile de comunicare și mass-media ale Vaticanului.

Producția are o durată de 39 de minute și îl are în centrul poveștii pe Giacomo, un tânăr italian care suferă de distrofie musculară Duchenne. El trebuie să facă față atât efectelor bolii, cât și pierderii fratelui său, care suferea de aceeași afecțiune. În această perioadă, Giacomo se bazează pe sprijinul persoanelor apropiate și al prietenilor săi. Paolo Ruffini, șeful Dicasterului pentru Comunicare al Vaticanului, a vorbit despre decizia de a duce povestea lui Giacomo în procesul pentru Premiile Academiei.

„Povestea lui Giacomo merită să fie cunoscută de toată lumea, şi de aceea suntem încântaţi să putem include filmul „Green Lava” în procesul de candidatură la premiile Oscar”, a declarat Paolo Ruffini, care conduce Dicasterul pentru Comunicare al Vaticanului.

Demersul este diferit de participarea statelor la categoria filmelor internaționale. „Green Lava” intră în procesul destinat scurtmetrajelor documentare, producția fiind realizată cu implicarea structurii de comunicare a Vaticanului.

Este pentru prima dată în istoria Premiilor Academiei când Vaticanul coproduce un film care ajunge în cursa pentru prestigioasele distincții cinematografice.

La ediția precedentă, premiul pentru această categorie a fost obținut de „All the Empty Rooms”, realizat de Joshua Seftel și Conall Jones.

Scurtmetrajul premiat aducea un omagiu copiilor care și-au pierdut viața în atacurile armate produse în școlile din Statele Unite.

„Green Lava” intră astfel în procesul pentru următoarea ediție a Premiilor Academiei, Vaticanul bifând o premieră prin implicarea sa într-un scurtmetraj documentar aflat în cursa pentru Oscar.

Cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar este programată pentru 14 martie 2027.