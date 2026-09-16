Netflix a prezentat primele imagini din noua adaptare a romanului „Mândrie și Prejudecată”, de Jane Austen, în cadrul Festivalului Jane Austen din Bath. Serialul, scris de Dolly Alderton și regizat de Euros Lyn, va avea premiera pe platformă pe 3 decembrie 2026.

Noile imagini îi prezintă pe actorii care dau viață personajelor îndrăgite de generații întregi de cititori. Emma Corrin o interpretează pe Elizabeth Bennet, în timp ce Jack Lowden joacă rolul lui Mr. Darcy.

Din distribuție mai fac parte Olivia Colman, în rolul doamnei Bennet, Rufus Sewell, în rolul domnului Bennet, Freya Mavor, în rolul lui Jane Bennet, și Daryl McCormack, care îl interpretează pe Mr. Bingley.

Jamie Demetriou va juca rolul lui Mr. Collins, Louis Partridge îl va interpreta pe Mr. Wickham, iar Rhea Norwood, Hopey Parish și Hollie Avery le vor da viață surorilor Lydia, Mary și Kitty Bennet.

Prezentă la Festivalul Jane Austen din Bath, scenarista Dolly Alderton a dezvăluit că a strecurat în noua adaptare mai multe referințe inspirate din viața și scrierile autoarei.

Alderton a explicat că a citit inclusiv scrisorile rămase de la Jane Austen și a încercat să transpună în dialogul lui Elizabeth unele dintre elementele care i s-au părut potrivite pentru personaj. Relația dintre Jane Austen și sora ei, Cassandra, a reprezentat, de asemenea, o sursă de inspirație pentru legătura dintre Jane și Elizabeth Bennet.

Emma Corrin a spus că s-a îndrăgostit de personajul Elizabeth încă din adolescență și că noua adaptare i-a oferit o perspectivă diferită asupra poveștii. Actrița consideră că romanul nu este doar o poveste de dragoste, ci și una despre surori și familie.

Acțiunea urmărește familia Bennet și cele cinci fiice ale sale, care trebuie să navigheze printre iubire, presiunile familiei și așteptările societății pentru a-și asigura viitorul.

Sosirea mai multor burlaci înstăriți în apropierea casei familiei schimbă echilibrul din comunitate. Jane Bennet se apropie de fermecătorul Mr. Bingley, în timp ce Elizabeth intră în conflict cu prietenul acestuia, Mr. Darcy.

Întâlnirile neașteptate, neînțelegerile și scandalurile familiale o determină pe Elizabeth să-și reevalueze propriile prejudecăți și sentimente.

Noua producție va avea șase episoade și urmărește îndeaproape romanul publicat de Jane Austen în 1813, păstrând povestea și personajele consacrate, dar introducând și elemente noi. Scenariul este semnat de Dolly Alderton, autoarea cărții „Everything I Know About Love”, iar regia îi aparține lui Euros Lyn, cunoscut pentru „Heartstopper”.