Netflix pregătește o nouă lovitură. Povestea continuă după patru ani

Assane Diop credea că a încheiat socotelile cu Lupin. După ani de deghizări, jafuri spectaculoase și fuga permanentă de poliție, personajul interpretat de Omar Sy ajunge în sfârșit în locul în care pare că nu mai poate face nimic: după gratii. Numai că, în timp ce Assane își ispășește pedeapsa, cineva începe să fure în numele lui.

Aceasta este premisa de la care pornește partea a patra din „Lupin”, serialul francez inspirat de celebrul gentleman-hoț creat de Maurice Leblanc. Noile episoade vor fi disponibile pe Netflix din 23 octombrie 2026, iar toate cele opt episoade vor fi lansate în aceeași zi.

Povestea se reia la patru ani după evenimentele din partea a treia. Pentru Assane, viața de Lupin ar trebui să fie deja trecut.

În finalul sezonului anterior, el a ales să se predea pentru a-și proteja familia. După ce și-a înscenat moartea, și-a salvat mama și a rezolvat confruntarea cu Jean-Luc Keller, Assane a înțeles că dispariția lui din viața celor apropiați era singura modalitate prin care aceștia puteau avea parte de liniște. S-a predat și a ajuns în închisoare, cu o condiție: să poată avea asupra lui colecția de cărți cu aventurile lui Arsène Lupin. Acum, Assane nu mai caută o nouă lovitură.

Planul lui este mult mai simplu. Vrea să-și execute pedeapsa și să-și respecte promisiunea făcută fiului său, Raoul: să lase în urmă Franța și să meargă în Senegal, unde familia să poată începe o viață mai liniștită.

Doar că trecutul nu pare dispus să-l lase să plece.

Într-o zi apare un mesaj care schimbă totul. Este semnat „Lupin” și anunță o serie de furturi care urmează să aibă loc în mai multe muzee.

Poliția ia măsuri de securitate, dar acestea nu sunt suficiente. Furturile se produc exact așa cum au fost anunțate. Pentru anchetatori, există însă un suspect evident: Assane Diop.

Problema este că Assane se află în închisoare. Cu toate acestea, dovezile par să-l indice. Mai mult, o cameră de supraveghere îl surprinde într-unul dintre muzeele vizate chiar în timpul unei spargeri. În aceeași operațiune, căpitanul Sofia Belkacem este grav rănită. Assane trebuie să găsească o explicație pentru ceva care, la prima vedere, pare imposibil. Dacă el este după gratii, cineva trebuie să fi învățat să joace după regulile lui.

Noua amenințare nu este doar un hoț care îi folosește numele. Este cineva care pare să fi studiat felul în care acționează Assane. Aici se schimbă și miza serialului.

Până acum, Assane era cel care pregătea planul, anticipa reacția poliției și își schimba identitatea înainte ca anchetatorii să poată înțelege ce s-a întâmplat. De această dată, el trebuie să privească o operațiune din exterior și să descopere cum gândește persoana care îi copiază stilul.

Netflix prezintă personajul drept un „copycat”, iar pentru a-i demonstra existența și a-și dovedi nevinovăția, Assane trebuie să facă ceea ce încercase să nu mai facă: să evadeze și să redevină Lupin.

Ironia este că exact identitatea de care încerca să scape devine acum singura lui șansă.

Omar Sy revine în rolul lui Assane Diop, iar povestea îi aduce din nou împreună pe mai multe dintre personajele importante ale serialului.

Ludivine Sagnier revine în rolul lui Claire, Antoine Gouy îl interpretează din nou pe Benjamin Férel, Soufiane Guerrab revine ca Youssef Guédira, iar Shirine Boutella își reia rolul Sofiei Belkacem. Din distribuția părții a patra fac parte și Théo Christine și Laïka Blanc-Francard.

Serialul a fost creat de George Kay în colaborare cu François Uzan, cu participarea lui Marie Roussin, Florent Meyer și Tigran Rosine. Pentru această parte, scenariile sunt semnate de Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine și Florent Meyer.

Regia este asigurată de Édouard Salier, Everardo Gout și Hugo Gélin. Omar Sy și Louis Leterrier sunt showrunneri, iar producția este realizată de Gaumont, în colaborare cu Carrousel Studios.

„Lupin” nu îl transpune pe ecran pe Arsène Lupin în forma personajului literar. Assane Diop este un personaj contemporan care își construiește identitatea de gentleman-hoț pornind de la aventurile create de scriitorul francez Maurice Leblanc.

Legătura cu literatura este prezentă încă din prima parte a serialului. Assane cunoaște cărțile, le folosește ca sursă de inspirație și transformă metodele lui Lupin în propriile strategii.

Youssef Guédira a fost, de altfel, unul dintre primii polițiști care a înțeles această legătură. În partea întâi, el observă că jafurile lui Assane au elemente care trimit la aventurile lui Arsène Lupin și începe să urmărească această pistă. În noua parte, această inspirație se întoarce împotriva lui Assane: altcineva pare să fi învățat aceeași lecție.

Finalul părții a treia este important pentru înțelegerea noii povești.

Assane reușește să fure Perla Neagră și își înscenează moartea pentru a-și proteja familia. După ce își salvează mama, Mariama, el îi conduce pe polițiști către Keller și apoi se predă. În felul acesta, Claire și Raoul pot spera la o viață normală, fără presiunea permanentă exercitată de fuga lui Assane.

Ultimele momente ale părții a treia au lăsat însă loc pentru o nouă confruntare: Assane ajunge în aceeași închisoare cu Hubert Pellegrini, omul care fusese responsabil pentru înscenarea care a dus la moartea tatălui său, Babakar.

Partea a patra pornește de aici, dar mută conflictul într-o direcție nouă. De această dată, Assane nu este doar urmărit de poliție. El trebuie să afle cine îi folosește numele, metodele și reputația pentru a comite jafuri pe care nu le-a făcut.

Muzeele sunt punctul de plecare al noii povești, iar Parisul rămâne decorul în care Assane se mișcă cel mai bine.

Orașul a fost transformat în serial într-un adevărat teren de joc pentru personaj: de la spații culturale și clădiri spectaculoase până la străzi, acoperișuri și locuri în care o deghizare poate schimba complet identitatea unui om.

De această dată însă, orașul este plin de capcane pentru Assane. Fiecare indiciu care poartă semnătura lui Lupin îl poate apropia de imitator, dar îl poate și transforma într-un suspect și mai greu de apărat.

Într-o poveste construită în jurul deghizărilor și al identităților schimbate, cea mai dificilă misiune a lui Assane ar putea fi chiar aceea de a demonstra cine este.

Partea a patra din „Lupin” va putea fi urmărită pe Netflix din 23 octombrie 2026. Toate cele opt episoade vor fi lansate simultan, iar primele trei părți sunt deja disponibile pe platformă.