Netflix pregătește una dintre cele mai spectaculoase premiere

Netflix pregătește pentru luna octombrie una dintre cele mai spectaculoase premiere ale toamnei. Chris Evans și Anya Taylor-Joy sunt protagoniștii unei producții care combină thrillerul, comedia neagră și elementele inspirate din mitologie, iar o parte dintre scene au fost realizate în condiții neobișnuite, inclusiv pe un vulcan real.

Filmul „Sacrifice”, regizat de Romain Gavras, va fi disponibil pe Netflix din 16 octombrie și aduce împreună o distribuție cu numeroase nume cunoscute. Alături de Chris Evans și Anya Taylor-Joy apar Vincent Cassel, Salma Hayek-Pinault, John Malkovich, Ambika Mod, Sam Richardson, Yung Lean și Charli XCX.

Povestea începe în timpul unei gale caritabile organizate pe o insulă din Grecia, unde se întâlnesc celebrități și oameni foarte bogați. Mike Tyler, personajul interpretat de Chris Evans, este un actor de filme de acțiune care încearcă să revină în lumina reflectoarelor.

Evenimentul este însă întrerupt de apariția lui Joan, interpretată de Anya Taylor-Joy, și a grupului pe care aceasta îl conduce. Participanții la gală sunt luați ostatici, iar motivul din spatele acțiunii este unul neobișnuit: membrii grupului sunt convinși că un eveniment care ar putea provoca dispariția omenirii se va produce în numai trei zile dacă trei persoane nu sunt sacrificate într-un vulcan din apropiere.

Filmul urmărește astfel confruntarea dintre cele două lumi, dar și modul în care o seară organizată pentru elite se transformă într-o situație complet scăpată de sub control.

Producția nu s-a limitat la decoruri construite în studio. Echipa a filmat în Grecia, Bulgaria și Islanda, iar unele dintre secvențe au fost realizate chiar pe un vulcan real.

Potrivit Netflix Tudum, regizorul Romain Gavras a povestit că actorii și membrii echipei trebuiau să urce aproape o oră în fiecare dimineață pentru a ajunge la locul filmării, în timp ce o parte din echipament era transportată cu ajutorul măgarilor.

O altă provocare a fost realizarea scenelor din timpul galei. Aproximativ 200 de figuranți îmbrăcați în ținute elegante au fost aduși într-o mină din nordul Greciei, unde au filmat alături de actorii principali.

„Sacrifice” mizează și pe o distribuție rar întâlnită în aceeași producție. Chris Evans îl interpretează pe actorul ajuns într-un moment dificil al carierei, în timp ce Anya Taylor-Joy este lidera grupului care preia controlul asupra galei.

Vincent Cassel și Salma Hayek-Pinault îi interpretează pe miliardarii Ben și Gloria Bracken, gazdele evenimentului. Din distribuție mai fac parte John Malkovich, Sam Richardson și Ambika Mod, în timp ce Charli XCX apare într-un rol de dimensiuni reduse.

Producția este inspirată din mai multe surse, de la mitologia greacă și povestea Ioanei d'Arc până la elemente pe care realizatorii le-au comparat, în cheie ironică, cu universul „Lord of the Rings”.

„Sacrifice” are o durată de aproximativ o oră și 40 de minute și intră pe Netflix pe 16 octombrie.