Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sosit la New York pentru a susține un discurs în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite. Deși deplasarea include o serie de întrevederi diplomatice, pe agenda oficială nu figurează nicio întâlnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, conform Reuters.

Conform datelor transmise de biroul de presă al prim-ministrului israelian, vizita la New York cuprinde discuții cu mai mulți șefi de stat și de guvern. Totuși, liderul de la Ierusalim nu are programate întrevederi cu Donald Trump, cu secretarul de stat american Marco Rubio și nici cu vreun reprezentant al țărilor arabe.

Biroul lui Netanyahu a precizat că numeroși lideri internaționali au solicitat întrevederi, însă programul extrem de strâns impune o revenire rapidă în Israel înainte de debutul sărbătorii Sukkot, programată vineri la apusul soarelui. Lista oficială a întâlnirilor include președinții din Argentina, Bolivia, Paraguay, Panama și Etiopia, vicepreședintele Columbiei, precum și prim-miniștrii Greciei, Sloveniei și Papua Noua Guinee.

Lipsa unei întrevederi cu liderul de la Casa Albă este privită ca un semnal atipic în relațiile bilaterale. Fostul ambasador al Israelului la Washington, Michael Oren, consideră că situația reprezintă un dezavantaj politic pentru premier în perspectiva alegerilor generale din Israel, programate pe 27 octombrie.

„Nu-mi amintesc să fi existat vreodată un moment în care prim-ministrul să fi venit în Statele Unite și să nu se fi întâlnit cu președintele… Așa că sunt sigur că a fost dezamăgit de acest lucru”, a declarat diplomatul.

De la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump s-a întâlnit cu Netanyahu de opt ori, cea mai recentă întrevedere având loc în luna iulie. Din perspectiva analizelor politice, deplasarea actuală poartă o puternică amprentă electorală.

„Este un discurs de campanie. Ar fi mult mai bine dacă acel discurs de campanie ar fi însoțit de o întâlnire cu președintele, cu un alt lider mondial sau măcar cu secretarul de stat, dar se pare că nu este cazul”, a adăugat Michael Oren.

Relațiile dintre cei doi lideri au parcurs momente complexe de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu în luna februarie. Divergențele au apărut în momentul în care administrația americană a încercat retragerea din conflict înainte de atingerea obiectivelor principale stabilite de Ierusalim. În plus, înțelegerea provizorie încheiată de Washington cu Teheranul în iunie, contestată de Israel, s-a prăbușit după doar câteva săptămâni.

Pe plan extern, sprijinul public din Statele Unite pentru acțiunile Israelului a înregistrat o scădere, în special în rândul electoratului democrat. Totodată, izolarea diplomatică a Israelului s-a accentuat de la izbucnirea războiului din Gaza, declanșat ca reacție la atacurile din 7 octombrie. Contextul a devenit și mai dificil după ce parteneri tradiționali precum Marea Britanie, Franța și Canada au impus sancțiuni vizând colonii israeliene din Cisiordania.