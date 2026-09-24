Dan Voiculescu, în vârstă de 80 de ani, transmite un mesaj despre situația actuală a României, despre diviziunile din societate și despre nevoia de reconstruire a unei scări a valorilor. Profesorul afirmă că țara traversează o perioadă de criză politică, socială, economică, culturală și identitară și susține că solidaritatea dintre români trebuie recâștigată.

„Am optzeci de ani. Am plecat în viață de la zero, am construit din nimic, am luptat asumat cu sisteme care păreau infailibile, am construit alianțe care păreau imposibile, mi-am păstrat intactă scara valorilor, indiferent de presiunile exterioare”, își începe Dan Voiculescu mesajul publicat pe blogul său.

Profesorul vorbește despre atașamentul față de România și despre responsabilitatea pe care fiecare generație o are față de viitorul țării.

„Dincolo de realizările și eșecurile vieții mele am rămas întotdeauna atașat valorilor naționale, m-am simțit mereu responsabil să contribui, după propriile puteri, la consolidarea destinului țării în care m-am născut.

România este într-un moment de criză profundă. Nu doar politică, ci și la nivel social, economic, cultural, identitar! Societatea noastră este dominată de ură, de neîncredere, de conflicte multiple. Solidaritatea, sentimentul împărtășirii unui destin, a fost înlocuită de frică, de invidie, de o preocupare oarbă pentru răul celuilalt, nu pentru binele comun”, afirmă acesta.

În mesajul său, profesorul Dan Voiculescu susține că diviziunile din societate au afectat inclusiv relația dintre generații. El consideră că lipsa de comunicare dintre tineri și vârstnici reprezintă un risc pentru continuitatea societății.

„După ce, de-a lungul istoriei noastre, am avut generații întregi care s-au înțeles din priviri și au acționat într-o unitate care a surprins întreaga lume, avem astăzi generații care nu se mai înțeleg deloc.

Prăpastia dintre bătrânii care au construit și tinerii care ar trebui să le dezvolte moștenirea s-a adâncit până când au dispărut toate formele de comunicare și colaborare între generații. În schimb, se judecă, se atacă, se disprețuiesc.

Un neam care își pierde continuitatea între generații riscă să dispară”, scrie acesta.

Dan Voiculescu afirmă că nemulțumirea românilor față de situația politică actuală este explicabilă, dar susține că problemele existente nu trebuie transformate în trăsături permanente ale societății românești.

„Știu bine, mulți dintre români sunt dezamăgiți și acceptă, chiar susțin, etichete negative despre propriul neam. Într-o anumită măsură, au motive. Sfidarea politică din ultimele luni, în care majoritatea liderilor pun mizele electorale mai presus de interesul național, este unul dintre ele.

Dar România nu s-a născut nici în 2026, nici în 2005! Răul, incompetența și impostura pot fi corectate, îndepărtate, nu sunt «trăsături» naționale ireversibile!”, susține profesorul.

În continuarea mesajului, Dan Voiculescu invocă personalități istorice precum Ion I.C. Brătianu și Nicolae Iorga, pe care le prezintă drept repere pentru asumarea responsabilității politice și pentru punerea interesului țării înaintea intereselor personale.

„Avem și altfel de repere: Brătianu, Iorga, generații întregi care, dincolo de culori politice, au pus țara înaintea orgoliilor personale pentru că au asumat că responsabilitatea politică e o datorie fundamentală, nu un privilegiu.

Erau și ei imperfecți, ca noi toți, dar aveau o direcție clară: binele strategic comun contează întotdeauna mai mult decât interesul conjunctural al zilei.

În acele timpuri, România a avut o scară a valorilor solidă și funcțională.

Între timp, am pierdut-o și avem obligația să o reconstruim”, afirmă el.

Profesorul susține că demnitatea, onoarea, curajul, adevărul, competența și responsabilitatea ar trebui să stea la baza reconstrucției societății românești.

„Putem asuma demnitatea, onoarea și curajul drept repere etice ferme.

Putem reface coeziunea socială cu fapte, nu cu vorbe, muncind cinstit, interesați de bună vecinătate, nu de conflict, respectându-ne cuvântul dat.

Putem separa binele de rău, utilul de inutil, grâul de neghină, aplicând un test simplu și infailibil atunci când ne evaluăm un proiect sau o decizie: «ce îmi propun să fac e bine pentru copiii mei, ai noștri, acum și peste treizeci de ani?»

Dacă răspunsul este pozitiv, nimic nu trebuie să ne oprească. Dacă este negativ, să ne oprim cu onestitate și responsabilitate. Să nu lucrăm niciodată împotriva generațiilor următoare.”

În finalul mesajului, Dan Voiculescu vorbește despre patriotism și afirmă că își asumă public atașamentul față de România, în pofida eventualelor etichete pe care le-ar putea primi.

„Într-o lume în care patriotismul adevărat este atacat în fiecare zi, atât de populiștii care îl mimează strident și îl decredibilizează, cât și de neo-marxiștii care atacă sistematic valorile naționale, încercând să distrugă esența și valorile fundamentale ale acestei națiuni, îndrăznesc să afirm cu responsabilitate și emoție că îmi iubesc țara și neamul românesc.

Știu, o astfel de afirmație a devenit riscantă în lumea care trăim. Poți fi catalogat drept demagog sau antisistem.

Nu mă interesează acuzele, nu mă intimidează etichetele.

Am 80 de ani trăiți în confruntare permanenta cu nedreptatea și minciuna, știu că dreptul de a spune adevărul nu trebuie negociat.”

Dan Voiculescu își încheie mesajul exprimându-și încrederea în viitorul României și susținând că depășirea crizelor actuale presupune revenirea la o serie de valori pe care le consideră esențiale.

„Cred în viitorul neamului românesc. Am convingerea fermă că, pentru a depăși crizele actuale și pentru a construi viitorul la care istoria ne îndreptățește, națiunea noastră are nevoie acută de restabilirea scării valorilor pe premise sănătoase, bazate pe demnitate, adevăr, competență și responsabilitate”, a scris profesorul Dan Voiculescu pe blogul său.