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Criză energetică și de apă în Republica Moldova. Parlamentul a votat starea de urgență pentru 60 de zile

Criză energetică și de apă în Republica Moldova. Parlamentul a votat starea de urgență pentru 60 de zileEnergie. Sursa foto: AI
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Deputații din Republica Moldova au votat marți instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile în sectoarele energiei și apei. Măsura a fost luată în contextul în care țara se confruntă cu scumpiri pe piața carburanților și cu o secetă severă, conform datelor transmise de AFP.

Criză energetică și de apă în Republica Moldova. Parlamentul a votat starea de urgență pentru 60 de zile

Măsura propusă de Executiv a fost aprobată cu 54 de voturi pentru și 20 împotrivă, în timp ce 22 de deputați nu au participat la procesul de vot. Noua reglementare urmează să intre în vigoare de sâmbătă.

Potrivit unui comunicat emis de Guvern, cadrul legal oferit de starea de urgență permite autorităților de la Chișinău „să răspundă rapid în caz de perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant şi apă”.

Factorii externi și impactul asupra pieței energetice

Contextul internațional influențează direct situația din regiune. Prețurile globale la carburanți au înregistrat creșteri constante de la debutul conflictului din Orientul Mijlociu. În paralel, seceta fără precedent a provocat scăderea debitelor râurilor din Europa, afectând capacitățile de generare și aprovizionare cu energie.

Stare de Urgență, criză energetică

Sursa foto:Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova, stat candidat la integrarea în Uniunea Europeană cu o populație de 2,4 milioane de locuitori, a redus semnificativ dependența de resursele energetice din Rusia după invazia militară declanșată în Ucraina în anul 2022. În prezent, aprovizionarea se bazează preponderent pe importuri realizate din statele membre ale Uniunii Europene.

Măsuri de protecție socială și riscul penuriei de apă

În perspectiva unei majorări a tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici, Guvernul de la Chișinău identifică soluții pentru suplimentarea bugetului alocat sprijinirii gospodăriilor vulnerabile. Ajutorul pentru plata facturilor pe timpul iernii este destinat pentru jumătate din populația țării.

Pe lângă provocările din sectorul energetic, autoritățile avertizează asupra unei probleme majore legate de resursele hidrice. Republica Moldova înregistrează o „gravă penurie de apă” pe fluviul Nistru și pe râul Prut, situație care poate genera dificultăți majore în asigurarea alimentării cu apă potabilă.

Declarațiile conducerii de la Chișinău și reacția opoziției

Președinta Maia Sandu a explicat necesitatea adoptării acestei măsuri excepționale, arătând că este nevoie de un cadru de acțiune rapid pentru protejarea populației și a economiei.

„în cazul în care sunt necesare decizii rapide în vederea cumpărării de carburant, dacă debitul Nistrului continuă să scadă sau dacă preţul carburanţilor continuă să crească”

Din tabăra opoziției, reacțiile nu au întârziat să apară. Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a transmis un mesaj prin intermediul platformei Telegram, solicitând o schimbare de direcție în politica energetică a Guvernului.

„să adopte o abordare pragmatică şi să deschidă de urgenţă negocieri cu Rusia privind furnizarea de gaze naturale”

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