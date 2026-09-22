Guvernul de la Chișinău va cere Parlamentului instituirea, la nivel național, a stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pentru 60 de zile, începând din 26 septembrie. Executivul a transmis că măsura este una preventivă și ar permite autorităților să intervină rapid în cazul unor probleme de aprovizionare cu energie, carburanți și apă.

Stările de alertă instituite anterior pentru cele două domenii expiră pe 25 septembrie. Potrivit Guvernului, riscurile care au stat la baza acestor măsuri se mențin, iar apropierea sezonului rece poate crește presiunea asupra sistemului energetic.

Pentru iarna care urmează, aproximativ 59% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova ar urma să fie asigurat din import. În intervalele de consum maxim, necesarul de import este estimat la 400-450 MW, din care aproximativ 360 MW reprezintă capacitatea garantată.

În ceea ce privește gazele naturale, peste 90% din necesarul pentru sezonul rece este deja contractat. Guvernul precizează că, în acest moment, nu există un risc privind asigurarea volumelor de gaze.

Riscurile sunt însă legate de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale. Potrivit Executivului, costurile de achiziție și completarea stocurilor obligatorii presupun resurse financiare importante.

Situația de pe piața carburanților s-a îmbunătățit după măsurile adoptate de autorități.

La începutul lunii august, stocurile disponibile acopereau aproximativ 3,5 zile de consum, iar 109 stații raportau lipsuri la anumite produse. În prezent, stocurile ajung la aproximativ 10 zile de consum, în timp ce numărul stațiilor care semnalează lipsuri a coborât sub 7.

Guvernul avertizează însă că rămân riscuri externe, pe fondul perturbărilor existente pe piețele regionale și internaționale.

Republica Moldova se confruntă în paralel cu un deficit hidrologic sever pe râurile Nistru și Prut. Nivelul scăzut al apei poate afecta capacitatea de captare și, implicit, alimentarea populației cu apă potabilă.

Problemele din cele două domenii sunt legate între ele. Instalațiile pentru captarea, pomparea și tratarea apei funcționează cu ajutorul energiei electrice, în timp ce seceta poate reduce producția de energie hidroelectrică.

În cazul instituirii stării de urgență, autoritățile ar putea adopta, atunci când situația o impune, măsuri temporare pentru menținerea stocurilor și a importurilor de energie și carburanți. Printre măsurile avute în vedere se află și protejarea consumatorilor casnici și a infrastructurii critice, precum și menținerea alimentării cu apă și energie.

Premierul Vasile Tofan a spus că Executivul trebuie să se concentreze asupra măsurilor prin care efectele acestor riscuri asupra populației pot fi limitate. El a anunțat că sprijinul acordat gospodăriilor în sezonul rece ar putea fi majorat.

„În această iarnă va trebui să revedem decizia iniţială şi să mărim compensaţiile faţă de planurile iniţiale. Trebuie să ne asigurăm că acoperim un număr mai mare de gospodării. Anul trecut am acoperit 620 de mii de gospodării şi, probabil, în acest an această cifră va fi chiar mai mare. Noi nu putem controla seceta, războiul, penuria de combustibili, însă sunt lucruri pe care le putem controla. În acest sens, ajutorul oferit oamenilor de guvern devine o prioritate absolută”, a declarat premierul.

Tofan a mai spus că autoritățile trebuie să ia măsuri înainte ca factorii externi să producă efecte directe asupra populației.

Guvernul urmărește astfel evitarea penuriilor și a întreruperilor și menținerea furnizării de energie, căldură, apă și carburanți, precum și funcționarea serviciilor esențiale.

Propunerea privind instituirea stării de urgență urmează să fie transmisă Parlamentului Republicii Moldova, care va decide asupra aprobării acesteia.