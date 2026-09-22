Ai panouri fotovoltaice? Cum folosești mai mult din energia produsă

Panourile pot genera cel mai mult tocmai atunci când consumul casei este redus. La mijlocul zilei, producția poate atinge valori ridicate, chiar dacă locuința consumă puțină electricitate. Seara, situația se inversează: consumul crește, iar aportul solar scade sau dispare.

De aceea, o valoare bună afișată în aplicația invertorului nu arată neapărat cât din energia generată ajunge să fie utilizată direct. Pentru cei care au deja panouri, apare o întrebare practică: cum pot utiliza mai mult din energia disponibilă pe parcursul zilei?

O instalație fotovoltaică generează electricitate în timpul zilei, iar cantitatea variază în funcție de radiația solară, anotimp, orientarea modulelor, temperatura și umbrirea. Programul familiei urmează însă alte repere.

Autoconsumul reprezintă partea din energia generată care este utilizată direct, în momentul producerii, fără să ajungă mai întâi în rețea.

Din acest motiv, două locuințe cu sisteme fotovoltaice asemănătoare nu vor utiliza neapărat direct aceeași proporție din ceea ce generează.â

Numărul de kilowați-oră afișat de aplicație arată cât a generat sistemul, dar contează și evoluția valorilor pe parcursul unei zile.

Dacă echipamentele monitorizează și consumul, graficele pot indica perioadele în care energia ajunge în rețea și momentele în care începe preluarea din rețea. Un indiciu util apare atunci când acest tipar se repetă: sistemul livrează energie în jurul prânzului, iar după apus începe să preia energie electrică. Cele două perioade, privite împreună, arată că o parte din producția disponibilă în ziua respectivă nu coincide cu necesarul de mai târziu.

O singură zi nu este suficientă pentru o concluzie. Datele devin mai relevante dacă același tipar apare în mai multe zile și în condiții meteo diferite.

Mașina de spălat rufe, cea de spălat vase, boilerul electric sau încărcarea unei mașini electrice nu depind întotdeauna de o oră fixă. Dacă echipamentele permit programarea, funcționarea lor poate coincide mai bine cu perioadele în care panourile generează electricitate.

Acest lucru nu înseamnă că toate trebuie pornite simultan. Dacă puterea solicitată depășește ceea ce furnizează sistemul în acel moment, diferența provine tot din rețea. În plus, norii și variațiile de radiație pot modifica rapid aportul solar.

Datele din sistemul de monitorizare sunt, prin urmare, mai utile decât o regulă fixă de tipul „pornește toate aparatele la prânz”.

Atunci când energia disponibilă nu este folosită pe loc, surplusul poate ajunge în rețea, dacă instalația și contractul permit acest lucru.

Potrivit informațiilor ANRE, prosumatorilor cu instalații de până la 200 kW li se aplică mecanismul de compensare cantitativă, iar cantitatea reportată poate fi utilizată timp de maximum 24 de luni de la data facturării. Cadrul de reglementare se află însă în curs de actualizare, astfel că regulile aplicabile trebuie verificate în forma în vigoare la momentul respectiv.

Compensarea nu este însă același lucru cu folosirea electricității în momentul producerii. Urmărirea autoconsumului energiei solare arată cât din producție este utilizată direct și cât ajunge în rețea.

O baterie poate păstra energia neutilizată imediat pentru perioadele în care panourile nu mai acoperă necesarul. Aceasta poate fi folosită, de exemplu, după apus, în limitele capacității bateriei și ale configurației instalației.

Utilitatea stocării diferă de la un caz la altul. Contează profilul de consum, cantitatea disponibilă pentru stocare, capacitatea necesară, compatibilitatea echipamentelor și costul investiției.

Dacă unele aparate pot fi programate în orele cu producție solară, o parte mai mare din energia generată poate fi folosită direct, fără a adăuga o baterie.

Înainte de achiziția unor echipamente suplimentare, trebuie analizate informațiile oferite de sistemul existent. Ele pot arăta dacă simpla programare a unor aparate permite utilizarea unei cantități mai mari de energie chiar în momentul producerii.

Dacă diferența dintre ceea ce generează panourile și necesarul de după apus rămâne semnificativă, merită analizată și stocarea. Decizia ar trebui să pornească de la comportamentul real al sistemului, nu doar de la puterea instalată.