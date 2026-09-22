Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) desfășoară cercetări într-un dosar penal complex ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Dosarul are la bază o plângere formulată de administratorul unei societăți comerciale, care susține că a fost deposedat de sume impresionante de bani sub pretextul obținerii unor finanțări externe. Ancheta reunește mai multe cauze penale conexate de-a lungul ultimilor ani.

Conform actelor de urmărire penală, ancheta a demarat oficial în primăvara anului 2024, în urma sesizării depuse de reprezentantul SC Real Concrete Land SRL, Leu Răzvan-Liviu. Acesta a reclamat că a fost indus în eroare de mai multe persoane, printre care Georgescu Călin, Negoescu Ion, Rusen Ionel și Massimiliano Arena, pentru a transfera suma de 1.100.000 de euro în contul unei instituții bancare din Elveția. Banii reprezentau o garanție necesară pentru accesarea unei linii de credit în valoare totală de 6.000.000 de euro.

Ulterior, procurorii au extins urmărirea penală în in rem și pentru alte fapte similare. Un alt caz vizat implică un om de afaceri care ar fi fost determinat să achite un avans de 450.000 de euro pentru o linie de creditare de 200.000.000 de euro, sumă care nu a mai fost obținută și nici restituita. Pentru o cercetare unitară, mai multe dosare de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și alte sesizări au fost reunite la cauza principală instrumentată de DIICOT.

Din probele administrate până în prezent de anchetatori rezultă că grupul infracțional organizat s-a specializat în inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Rețeaua le promitea acestora facilitarea obținerii unor credite substanțiale de la instituții financiare din străinătate, solicitând în schimb achitarea în avans a unor garanții bănești care ulterior erau însușite de membrii grupului.

Anchetatorii arată că rolul de lider al acestei structuri ar fi fost asumat de Georgescu Călin, care coordona activitatea și le atribuia celorlalți parteneri sarcini precise. Ceilalți suspecți erau prezentați potențialelor victime drept oameni de afaceri prosperi sau conducători ai unor entități bancare externe, capabili să acorde împrumuturile dorite de investitori.

În cadrul audierilor, administratorul SC Real Concrete Land SRL a detaliat modul în care a intrat în contact cu membrii grupului. Victima a arătat că l-a cunoscut pe Rusen Ionel prin intermediul lui Georgescu Călin. Acesta din urmă i l-a descris pe Rusen ca fiind un „potent și serios om de afaceri cu conexiuni și posibilități reale de a dezvolta o afacere și de a intermedia obținerea unui împrumut”.

Omul de afaceri a explicat organelor de cercetare penală că obținerea creditului urma să finanțeze un proiect cu metale prețioase preconizat în Dubai, dar și activități politice. În urma asigurărilor primite că banii depuși drept garanție sunt în siguranță și că finanțarea va fi aprobată în termen de câteva săptămâni, victima a efectuat viramentele bancare solicitate. Totuși, linia de credit promisă nu a mai fost acordată.

Interogată cu privire la detaliile colaborării, persoana vătămată a menționat că i s-a prezentat pe parcurs un alt partener de afaceri ca fiind „o persoană care mă poate ajuta în obținerea unei linii de credit” și că „este un om de afaceri corect, pe care l-a cunoscut în Ambasada Italiei la București”. De asemenea, victima a precizat că pentru a-i câștiga încrederea, inițiatorii proiectului îi vorbeau despre „ce planuri avea cu privire la activitatea politică pe care voia să o deruleze în România”, aspect ce i-a creat convingerea că „tot ceea ce prezintă are corespondent în realitate”.

După ce suma de bani a fost transferată și tranzacția a blocat fondurile fără ca împrumutul să fie livrat, reprezentanții firmei au cerut explicații repetate. Conform declarațiilor date la dosar, persoanele implicate au folosit diverse strategii pentru a amâna momentul clarificării, inclusiv prezentarea unor ordine de plată fără acoperire sau propunerea unor contracte alternative de garantare cu bunuri imobile.

Persoana vătămată a descris aceste demersuri arătând că „CĂLIN GEORGESCU a elaborat un plan pentru a ne amăgi și de a trage de timp cât mai mult posibil”. În ciuda încercărilor de mediere și a promisiunilor primite din partea unor terți care au intervenit pentru a opri demersurile judiciare – avertizându-l să nu formuleze plângeri pentru a nu „bloca România să aibă președintele pe care îl merită” – prejudiciul nu a fost recuperat.

În final, administratorul societății s-a constituit parte civilă în cadrul dosarului penal pentru suma de 1.100.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, precizând că „întrucât la această sumă se adaugă în mod firesc actualizare cu rata inflației și dobânzi”, urmând ca cuantumul daunelor morale să fie stabilit ulterior. Cercetările DIICOT continuă pentru stabilirea întregii sfere de răspundere penală.