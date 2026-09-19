Căpitanul naționalei de fotbal a Elveției, Granit Xhaka, este vizat de o anchetă penală în cantonul Lucerna, în legătură cu presupusa obținere a unor certificate false de vaccinare împotriva Covid-19, au confirmat autoritățile elvețiene pentru agenția DPA. Cazul este investigat de Parchetul din Lucerna, iar fotbalistul urmează să fie audiat de procurori.

Ancheta trebuie să stabilească dacă a existat o faptă relevantă din punct de vedere penal privind obținerea frauduloasă a unei certificări false și/sau falsificarea unor documente.

Xhaka, care joacă în prezent pentru formația engleză Sunderland, respinge prin intermediul reprezentantului său acuzația că ar fi primit certificate fără să fie vaccinat și susține că are documente medicale care confirmă administrarea vaccinurilor.

Potrivit informațiilor publicate de presa elvețiană, ancheta vizează certificate de vaccinare împotriva Covid-19 despre care există suspiciunea că ar fi fost eliberate fără ca vaccinurile să fi fost administrate.

Simon Kopp, purtătorul de cuvânt al Parchetului din Lucerna, a declarat că anchetatorii verifică dacă a existat „o conduită relevantă pentru legea penală în legătură cu o posibilă obținere frauduloasă a unei certificări false și/sau falsificarea de documente”.

Și medicul care ar fi emis certificatele este vizat de o procedură penală. Potrivit publicației elvețiene Blick, poliția a percheziționat cabinetul medicului în 2023 și a ridicat probe în cadrul unei anchete mai ample privind certificate Covid presupus false.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă Xhaka a comis o infracțiune. Fotbalistul beneficiază de prezumția de nevinovăție, la fel ca medicul implicat în dosar.

Reprezentantul fotbalistului, Andreas Bantel, a transmis că Xhaka nu dorește să ofere declarații publice detaliate înainte de audierea sa de către procurori.

Potrivit lui Bantel, jucătorul deține însă o confirmare din partea medicului său curant potrivit căreia ar fi fost vaccinat împotriva Covid-19 de două ori: prima dată la 25 ianuarie 2022 și a doua oară la 11 noiembrie 2022.

Reprezentantul lui Xhaka a mai transmis că fotbalistul este „în totalitate și fără rezerve la dispoziția autorităților” și că va coopera cu anchetatorii în deplină transparență.

Avocatul medicului a susținut, la rândul său, că aceasta afirmă că l-a vaccinat pe Xhaka și că procedura s-a desfășurat conform regulilor.

Cazul are legătură cu perioada pandemiei în care certificatele de vaccinare erau utilizate în Elveția pentru accesul la anumite activități și pentru călătorii.

Xhaka a fost testat pozitiv pentru coronavirus în septembrie 2021, când era căpitanul reprezentativei elvețiene. La acel moment, fotbalistul declarase că nu era vaccinat.

Ulterior, în 2022, Xhaka a afirmat public că fusese vaccinat. Tocmai aceste informații sunt relevante pentru ancheta actuală, procurorii urmând să stabilească dacă vaccinările menționate în documentele medicale au avut efectiv loc.

Potrivit presei elvețiene, audierea lui Granit Xhaka la Parchetul din Lucerna este programată pentru începutul lunii octombrie. Autoritățile nu au oferit public detalii complete despre data exactă.

Cazul apare într-un moment în care Xhaka este în continuare căpitanul echipei naționale a Elveției și evoluează în Premier League pentru Sunderland.

Federația Elvețiană de Fotbal a transmis că, la acest moment, nu dispune de informații suficient de sigure pentru a comenta situația.

Ancheta împotriva lui Xhaka apare după un alt caz legat de certificatele Covid în sportul elvețian.

Patrick Fischer, fostul antrenor al echipei naționale de hochei pe gheață a Elveției, a recunoscut că a folosit un certificat fals de vaccinare pentru a participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

Fischer a demisionat ulterior din funcție, iar Federația Internațională de Hochei pe Gheață l-a sancționat cu o suspendare de patru ani.

În cazul lui Xhaka, însă, ancheta se află încă în desfășurare. Până la finalizarea procedurilor și stabilirea eventualelor responsabilități de către autoritățile competente, acuzațiile privind certificatele false rămân suspiciuni investigate de procurorii elvețieni.