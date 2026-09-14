Naționala U16 a României, formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2011, va participa în perioada 24 septembrie – 6 octombrie la Turneul celor 4 Națiuni, organizat la Santarem, în Portugalia. Selecționata pregătită de Lucian Mezei va disputa trei meciuri, împotriva Turciei, Portugaliei și Danemarcei, potrivit Federației Române de Fotbal.

Pentru această acțiune, selecționerul a convocat 22 de jucători, printre care se află și fotbaliști legitimați la cluburi din Spania și Italia.

Primul meci al tricolorilor este programat pe 30 septembrie, de la ora 18:00, împotriva Turciei. Partida se va disputa pe Estadio Municipal Alcanena. Pe 3 octombrie, de la ora 13:00, România va întâlni selecționata Portugaliei, pe Estadio Municipal de Rio Maior.

Ultimul joc al turneului va avea loc pe 6 octombrie, de la ora 17:00, când România va evolua împotriva Danemarcei, pe Campo da Mata.

Programul complet:

30 septembrie, ora 18:00: ROMÂNIA – Turcia , Estadio Municipal Alcanena

, Estadio Municipal Alcanena 3 octombrie, ora 13:00: Portugalia – ROMÂNIA , Estadio Municipal de Rio Maior

, Estadio Municipal de Rio Maior 6 octombrie, ora 17:00: ROMÂNIA – Danemarca, Campo da Mata

Pentru Turneul celor 4 Națiuni, selecționerul Lucian Mezei a convocat un lot de 22 de fotbaliști.

Portari

Adrian ENE (Sepsi), Emanuel ILAŞ (CFR Cluj)

Fundaşi

David STROE (Real Zaragoza | Spania), David TAMAŞ (FCSB), Şerban POP (Farul Constanţa), Luca MEZE (UTA Arad), Maximilian ANGHEL (Universitatea Craiova), Alexandru PIETRARU (Inter Milano | Italia), Eduard CORNELIU (CS Dinamo), Răzvan GROSARIU (FCSB)

Pe lista mijlocașilor se regăsesc opt jucători din campionatul intern, în timp ce în atac apare și Tudor Broinaș, legitimat la Inter Milano.

Mijlocaşi

David DINIŢĂ (Dinamo), Valentin MARICA (FCSB), Raul NEACŞU (FC Argeş), Alin FICĂU (Farul Constanţa), Andrei TODEA (Universitatea Cluj), Cristian GANEA (Farul Constanţa), Ianis PUŢI (CFR Cluj), Andrei ION (Steaua Bucureşti)

Atacanţi

Tudor BROINAŞ (Inter Milano | Italia), Andrei BURCHARDT (UTA Arad), Paul PLOPEANU (Universitatea Craiova), Rareş CĂLIMAN (Politehnica Timişoara)

România U16 intră astfel într-un turneu cu trei adversari europeni, iar primele două partide vor fi disputate la Alcanena și Rio Maior, înaintea meciului final cu Danemarca.