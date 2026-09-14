Politica

Nicușor Dan susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor. Pe cine ar vrea la SRI

Nicușor Dan susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor. Pe cine ar vrea la SRISRI. Sursa foto: INQUAM Photos
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că va susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor de informații, dacă propunerea legislativă va ajunge la el, însă a precizat că această măsură nu rezolvă problema principală. În opinia sa, este necesar un control civil real asupra serviciilor.

„Dacă va ajunge propunerea asta la mine, voi fi de acord cu ea, dar cred că ea nu rezolvă substanța lucrurilor”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că problema principală este controlul civil asupra serviciilor de informații și a arătat că existența unor mandate limitate nu a garantat, în trecut, un astfel de control: „Am avut directori de servicii care au avut cinci ani, șapte ani, opt ani. Deci au avut mandatul limitat. Am avut un control civil real, serios pe servicii? Nu am avut”.

Nicușor Dan: „Trebuie să schimbăm legile din 1991”

Președintele a mai declarat că trebuie găsit un mecanism prin care activitatea serviciilor să fie echilibrată cu exercitarea controlului democratic.

„Problema este de cum echilibrăm această relație, astfel încât și Serviciul de Informații să își realizeze obiectivele care în mare parte sunt secrete și societatea prin reprezentanții ei politici - că asta este democrația - să fie sigură că nu se depășesc niște linii democratice”, a spus Nicușor Dan, la un post TV.

El a susținut că este necesară o dezbatere privind modificarea legislației din domeniul securității naționale:

„Cum facem mecanismul ăsta? Cum facem să schimbăm legile alea din 1991, ale securității naționale? Asta e o dezbatere pe care trebuie să o avem”.

SRI

SRI. Sursa foto: INQUAM Photos

Nicușor Dan susține un director civil la SRI

Nicușor Dan a afirmat că este necesar ca Serviciul Român de Informații să fie condus de un director civil, dar a precizat că acest lucru nu garantează, în sine, existența unui control civil real.

„Bineînțeles că e nevoie de un director civil la SRI. Întrebarea pe care am pus-o eu a fost - că am avut director civil aproape tot timpul din ‘91 când s-a înființat până acum - întrebarea este când am avut director civil a fost mai bine? Adică am avut controlul real civil sau nu l-am avut? Tot nu l-a avut”, a declarat șeful statului.

În opinia sa, atenția trebuie îndreptată către mecanismele prin care este exercitat controlul asupra serviciilor: „Exact pe mecanismele de control trebuie noi să ne concentrăm astfel încât el să existe”.  Proiectul de lege privind limitarea mandatelor șefilor serviciilor secrete din România se află în dezbatere parlamentară.

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