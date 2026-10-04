Mănăstirile din România sunt mai mult decât simple lăcașuri de cult. Unele păstrează povești de sute de ani, altele sunt legate de personalități importante ale spiritualității românești, iar multe dintre ele impresionează prin arhitectura lor și prin locurile spectaculoase în care au fost ridicate.

De la așezămintele ascunse între munți și păduri, până la monumentele care au traversat secolele, aceste destinații atrag credincioși, dar și turiști interesați de istorie, cultură și tradiții. Mănăstirea Prislop, Sâmbăta de Sus, Cozia și Rohia se numără printre locurile cunoscute de pelerini, alături de Putna, Voroneț, Curtea de Argeș și Agapia.

Aflată în apropierea localității Silvașu de Sus, din județul Hunedoara, Mănăstirea Prislop este un loc spre care se îndreaptă numeroși credincioși din întreaga țară. Așezământul este strâns legat de părintele Arsenie Boca, iar mormântul acestuia a transformat mănăstirea într-un important punct de pelerinaj.

Mulți dintre cei care ajung aici vin pentru a se ruga la mormântul părintelui, considerat de credincioși un loc de reculegere și speranță. În zilele de sărbătoare religioasă și la comemorări, zona este vizitată de numeroși pelerini.

Dincolo de importanța sa spirituală, Prislopul se remarcă și prin amplasarea într-un cadru natural deosebit. Pădurile care înconjoară mănăstirea, liniștea locului și relieful deluros oferă o atmosferă aparte, departe de aglomerația urbană.

Istoria așezământului datează din secolul al XVI-lea, iar de-a lungul timpului acesta a trecut prin mai multe etape de transformare. Astăzi, mănăstirea este unul dintre obiectivele religioase cunoscute ale României, fiind vizitată atât de pelerini, cât și de turiști care explorează Țara Hațegului.

La poalele Munților Făgăraș, într-o zonă în care pădurile și izvoarele conturează un peisaj liniștit, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus este una dintre destinațiile religioase reprezentative ale Transilvaniei.

Așezământul își are originile în secolul al XVII-lea și este legat de domnitorul Constantin Brâncoveanu, care a contribuit la dezvoltarea sa. De-a lungul istoriei, mănăstirea a trecut prin momente dificile, însă a fost refăcută și a devenit un important centru al vieții monahale.

Un loc aparte în istoria recentă a mănăstirii îl ocupă părintele Arsenie Boca, care a activat aici în perioada interbelică. Numele său este asociat și cu izvorul din apropierea așezământului, vizitat de numeroși credincioși.

Complexul monahal impresionează prin arhitectura sa, prin curtea îngrijită și prin liniștea care îl înconjoară. În apropiere se găsesc trasee montane și locuri potrivite pentru plimbări, ceea ce face ca destinația să fie atractivă și pentru cei care își doresc să îmbine vizitele religioase cu explorarea naturii.

Pe unul dintre cele mai cunoscute trasee care traversează Carpații Meridionali, pe Valea Oltului, Mănăstirea Cozia păstrează o parte importantă din istoria medievală a României. Așezământul a fost ctitorit de Mircea cel Bătrân și sfințit în anul 1388, fiind unul dintre monumentele reprezentative ale arhitecturii religioase din Țara Românească.

Biserica mănăstirii se remarcă prin elementele sale arhitecturale și prin picturile care au trecut testul timpului. În interior se află mormântul lui Mircea cel Bătrân, domnitorul care a avut un rol important în istoria Țării Românești.

Poziționarea mănăstirii, între munți și aproape de râul Olt, contribuie la farmecul acestui obiectiv. Mulți turiști care traversează Valea Oltului fac un popas aici pentru a vizita monumentul și pentru a descoperi istoria locului.

Cozia este o destinație potrivită atât pentru pelerinaje, cât și pentru excursii culturale, fiind inclusă frecvent în traseele turistice din județul Vâlcea.

Înconjurată de păduri și așezată pe un deal din Țara Lăpușului, Mănăstirea Rohia este unul dintre locurile spirituale importante din Maramureș. Așezământul a fost întemeiat în 1923, la inițiativa preotului Nicolae Gherman, și a devenit, în timp, un reper al vieții monahale și culturale din nordul țării.

Mănăstirea este cunoscută și datorită legăturii sale cu scriitorul și monahul Nicolae Steinhardt, autorul volumului „Jurnalul fericirii”. Acesta a ales să trăiască aici după convertirea la ortodoxie, iar chilia sa și biblioteca mănăstirii păstrează amintirea activității sale.

Complexul monahal este alcătuit din mai multe construcții, integrate într-un peisaj natural care îndeamnă la reculegere. Drumul către mănăstire trece printr-o zonă împădurită, iar priveliștile asupra dealurilor din împrejurimi oferă un motiv în plus pentru o vizită.

Rohia atrage atât credincioși care caută liniștea rugăciunii, cât și persoane interesate de patrimoniul cultural și de opera lui Nicolae Steinhardt.

În nordul Bucovinei, în județul Suceava, Mănăstirea Putna ocupă un loc aparte în istoria și spiritualitatea românească. Așezământul a fost întemeiat de Ștefan cel Mare, fiind unul dintre cele mai importante proiecte religioase ale domnitorului.

Construcția mănăstirii a început în 1466, iar lăcașul a fost sfințit în 1470. Aici se află mormântul lui Ștefan cel Mare, motiv pentru care Putna este un loc de pelerinaj pentru numeroși credincioși și o destinație importantă pentru cei interesați de istoria Moldovei.

Mănăstirea adăpostește obiecte de patrimoniu, broderii, manuscrise și alte piese care ilustrează evoluția artei medievale românești. Muzeul său oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi o parte din moștenirea culturală a epocii lui Ștefan cel Mare.

Așezată într-o zonă pitorească, înconjurată de dealuri împădurite, Putna poate fi inclusă într-un circuit turistic prin Bucovina, alături de alte monumente religioase și istorice ale regiunii.

Cunoscută pentru nuanța intensă de albastru care îi poartă numele, Mănăstirea Voroneț este unul dintre cele mai apreciate monumente de artă religioasă din România. A fost construită în 1488, la porunca lui Ștefan cel Mare, și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, alături de alte biserici pictate din nordul Moldovei.

Picturile exterioare reprezintă principala atracție a mănăstirii. Scenele religioase, culorile bine păstrate și detaliile artistice transformă fațadele într-o adevărată galerie de artă în aer liber. Printre cele mai cunoscute reprezentări se numără scena Judecății de Apoi, pictată pe peretele vestic al bisericii.

Voroneț atrage vizitatori din România și din străinătate, interesați atât de semnificația religioasă a monumentului, cât și de valoarea sa artistică. Amplasarea în apropierea orașului Gura Humorului permite includerea mănăstirii în excursii de o zi prin Bucovina.

Cu o arhitectură distinctivă și o istorie legată de domnitorii Țării Românești, Mănăstirea Curtea de Argeș este unul dintre cele mai cunoscute obiective religioase din sudul țării. Actuala biserică episcopală a fost ctitorită de Neagoe Basarab, la începutul secolului al XVI-lea, și se remarcă prin ornamentele elaborate, turlele răsucite și detaliile sculptate în piatră.

Mănăstirea este legată de legenda Meșterului Manole, una dintre cele mai cunoscute creații ale folclorului românesc. Povestea a contribuit la faima locului și continuă să stârnească interesul turiștilor.

Complexul are și o importanță deosebită pentru istoria monarhiei românești, aici aflându-se necropola regală. Vizitatorii pot admira arhitectura monumentului, picturile interioare și curtea amenajată din jurul bisericii.

Datorită valorii sale istorice și artistice, mănăstirea este inclusă în numeroase circuite turistice și atrage atât pelerini, cât și vizitatori interesați de patrimoniul național.

În județul Neamț, într-o zonă înconjurată de păduri și dealuri, Mănăstirea Agapia este un important centru monahal și cultural. Așezământul este cunoscut pentru pictura interioară realizată de Nicolae Grigorescu, unul dintre cei mai importanți pictori români.

Lucrările sale, realizate în secolul al XIX-lea, se remarcă prin expresivitatea chipurilor și prin modul în care artistul a îmbinat tehnicile picturii cu tematica religioasă. Biserica și colecțiile de artă religioasă atrag vizitatori interesați de istoria artei și de patrimoniul spiritual.

Mănăstirea Agapia este și un loc în care tradițiile monahale s-au păstrat de-a lungul generațiilor. Așezarea sa într-o zonă liniștită din apropierea Munților Neamțului îi oferă un farmec aparte, mai ales în sezonul de toamnă, când pădurile din jur se colorează.

Vizita poate fi completată cu o excursie la Mănăstirea Văratec, aflată în apropiere, una dintre cele mai mari comunități monahale de maici din România.

Aceste așezăminte pot fi descoperite în orice perioadă a anului, fie cu ocazia unui pelerinaj, fie în timpul unei călătorii dedicate istoriei și arhitecturii. Pentru mulți vizitatori, ele reprezintă și prilejul de a petrece câteva ore în locuri liniștite, departe de ritmul agitat al vieții cotidiene.