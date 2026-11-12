Asociația „Sinaxa Educațională”, alături de partenerii săi, Liceul „Nicolae Steinhardt” și Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București, invită profesorii la atelierul „Profesorul Infinit: Cum predăm pentru 2046, nu doar pentru vineri”, care va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, între orele 10:00 și 17:00, la FRATELLI STUDIO 2, str. Glodeni nr. 1–3, sector 2, București.

Trăim într-o lume care se schimbă repede. Copiii sunt diferiți, provocările de la clasă sunt tot mai mari, iar uneori, prinși în programă, evaluări, ședințe și toate lucrurile care se adună într-o zi de școală, uităm să ne mai întrebăm de ce am ales această profesie.

Ce înseamnă să fii profesor astăzi? Cum păstrăm vie bucuria de a învăța? Cum ajungem cu adevărat la copii? Și, poate cel mai important, ce va rămâne în sufletul lor după ce vor uita lecțiile și notele?

Ne dorim ca această întâlnire să fie un prilej de a ne opri puțin din ritmul obișnuit, de a privi cu sinceritate la munca noastră și de a vorbi despre lucrurile care contează cu adevărat în educație: relația cu elevii, încrederea, răbdarea, bucuria de a descoperi și puterea exemplului personal.

Activitatea va fi susținută de Cătălin Bîrsan, trainer și specialist în educație nonformală și dezvoltarea competențelor socio-emoționale. Vom avea ocazia să lucrăm împreună, să împărtășim experiențe și să descoperim idei și instrumente pe care să le putem duce cu noi în clasă.

La final, participanții vor primi adeverință de participare la curs.

Sinaxa Educațională s-a născut din dorința de a aduce împreună profesori care simt că meseria lor înseamnă mai mult decât predarea unei discipline. Profesori care își doresc să fie aproape de copii, să le înțeleagă lumea și să contribuie, prin tot ceea ce sunt și fac, la devenirea lor ca oameni.

Inițiată în duhul Mănăstirii Oașa, comunitatea noastră crește în jurul unei convingeri simple: copiii învață nu doar din ceea ce le spunem, ci și din felul în care îi privim, îi ascultăm, îi încurajăm și le suntem alături.

Credem într-o pedagogie a inimii, în care blândețea nu exclude fermitatea, răbdarea merge împreună cu exigența, iar bucuria de a fi profesor se transmite și celor pe care îi însoțim în drumul lor.

De-a lungul timpului, prin întâlnirile organizate la Mănăstirea Oașa, la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, la Mănăstirea Nicula și în diferite orașe din țară, Sinaxa a adunat peste 2.000 de profesori. Oameni care s-au cunoscut, au stat de vorbă, au împărtășit bucurii și greutăți și au descoperit că nu sunt singuri în căutările lor.

Ne dorim ca Sinaxa să rămână un loc în care profesorii se pot întâlni cu sinceritate, pot învăța unii de la alții și își pot regăsi bucuria de a merge mai departe.

Pentru că, uneori, un profesor poate schimba mult mai mult decât o notă sau un rezultat. Poate schimba felul în care un copil se vede pe sine și felul în care va privi lumea.

„Cine salvează un om salvează o lume.” – Prof. univ. dr. Mircea Miclea

Înscrieri și informații

Participarea se face pe bază de înscriere, prin completarea formularului: https://forms.gle/1wqM7m9KW6erkqvu9

Pentru informații suplimentare: prof. Elena Varteniuc – 0723 376 043.

Cei interesați pot urmări activitatea comunității Sinaxa Educațională aici: https://linktr.ee/comunit.sinaxa.educationala

Contact presă:

Prof. Carmen Jinariu – tel 0743 178 517

Președinte al Asociației „Sinaxa Educațională”