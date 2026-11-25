O profesoară de chimie de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare a fost condamnată de Judecătoria Bistrița, în 16 octombrie 2026, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Cadrul didactic a fost acuzat că a umilit în fața colegilor un elev de 13 ani, care a murit prin suicid două săptămâni mai târziu. Instanța a stabilit și plata unor despăgubiri de 20.000 de euro către rudele copilului. Sentința a fost atacată cu apel.

Incidentul pentru care profesoara a fost trimisă în judecată a avut loc în februarie 2022, în timpul unei ore de chimie. Elevul nu a reușit să răspundă la întrebările adresate de cadrul didactic, iar aceasta le-a spus colegilor săi să aducă popcorn la următoarea oră, când băiatul urma să fie ascultat din nou în fața clasei, pentru „un spectacol de cinema”.

La două săptămâni după incident, copilul a murit prin suicid, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

La peste patru ani de la incident, magistrații Judecătoriei Bistrița, unde dosarul a fost strămutat, au pronunțat o primă sentință în acest caz.

Instanța a stabilit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, precum și interzicerea exercitării anumitor drepturi pentru o perioadă de doi ani.

„Condamnă pe inculpata (...) pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, la pedeapsa de 3 ani închisoare. (...) Interzice inculpatei exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlul de pedeapsă complementară pe o durată de 2 ani. (...) Interzice inculpatei exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlul de pedeapsă accesorie. (...) Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatului, şi implicit a pedepsei accesorii, sens în care stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani”, se arată în minuta instanței.

Printre obligațiile stabilite de judecători se numără notificarea prealabilă a schimbării domiciliului, a locului de muncă și a deplasărilor care depășesc cinci zile. Profesoara va trebui să efectueze și 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Baia Mare sau al unui lăcaș de cult din localitate.

Activitățile pot include întreținerea parcurilor, a drumurilor și a spațiilor de agrement, salubrizarea localității sau prestarea unor servicii în beneficiul instituțiilor de învățământ și al celor socio-culturale. Magistrații au admis integral acțiunea civilă formulată de rudele copilului și au stabilit despăgubiri morale în valoare totală de 20.000 de euro. Cadrul didactic trebuie să achite și cheltuieli judiciare de 10.000 de lei către stat.

În motivarea hotărârii, consultată de presa locală, judecătorii au arătat că profesoara „a creat o situaţie umilitoare când a anunţat că acesta (n. red. - elevul) va fi protagonistul unui spectacol de cinema, urmată de permisiunea acordată elevilor de a consuma popcorn, de a se amuza şi a face comentarii pe seama prestaţiei colegului lor”.

Sentința pronunțată de Judecătoria Bistrița a fost contestată de profesoară. Curtea de Apel Cluj a stabilit un termen în dosar pentru 10 decembrie 2026.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cadrul didactic și-a continuat activitatea la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare. Conducerea interimară a instituției de învățământ a confirmat informația, însă nu a oferit alte explicații.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a cerut documente conducerii școlii pentru a stabili dacă profesoara ar fi trebuit să fie transferată pe un post care să nu presupună contactul direct cu elevii.

Inspectorul școlar general Mihai Pop a declarat presei locale că, în cazul în care situația o va impune, inspectoratul va recomanda conducerii școlii suspendarea profesoarei de la activitatea didactică până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.