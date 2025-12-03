Social

Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, mai aproape de concretizare. Proiectul a primit undă verde

Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, mai aproape de concretizare. Proiectul a primit undă verdeDrum Expres Satu Mare- Baia Mare. Sursa foto: Facebook
Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare a primit aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice al Ministerului Dezvoltării, anunţă Consiliul Judeţean Satu Mare (CJSM). Astfel, șoseaua modernă ar urma să asigure o conexiune rapidă rapide între cele două municipii.

Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, undă verde de la Ministerul Dezvoltării

Noul drum expres va avea o lungime de 59,17 kilometri, cu câte două benzi pe sens, 7 noduri rutiere, 35 de pasaje şi 18 poduri. Pe traseu sunt prevăzute două perechi de parcări de scurtă durată, un Centru de Întreţinere şi Coordonare şi un spaţiu de servicii tip S1.

„Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare. Documentul, semnat de ministrul Cseke Attila, reprezintă ultima etapă înainte ca indicatorii tehnico-economici ai proiectului să fie supuşi aprobării într-o viitoare şedinţă de Guvern”, spun reprezentanții CJ Satu Mare.

Drum Expres Satu Mare- Baia Mare

Drum Expres Satu Mare- Baia Mare. Sursa foto: Facebook

Ce urmează după această etapă

Valoarea totală a investiţiei este estimată la 5,93 miliarde lei, finanţarea urmând a fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Durata de execuţie a lucrărilor este de 42 de luni.

După finalizarea tuturor etapelor de avizare, CNAIR va pregăti documentaţia de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie. Termenul estimat pentru lansarea licitaţiei este primul trimestru al anului 2026.

Ce localități va traversa deumul Expres Satu Mare – Baia Mare

Drumul Expres va lega municipiul Satu Mare de Baia Mare, traversând localitățile Botiz, Odoreu, Livada, Medieșu Aurit, Apa, Seini, Pomi, Ardusat, Recea și Tăuții Măgherăuș.

În luna februarie a acestui an, studiul de fezabilitate al drumului expres a primit avizul ANRM, după aproximativ un an și jumătate de așteptare, potrivit anunțului făcut de Consiliul Județean Maramureș.

„Drumul Expres Baia Mare – Satu Mare este unul dintre cele mai importante proiecte pentru viitorul județului nostru. Centura Satu Mare este un exemplu de succes, iar noi trebuie să urmăm acest model pentru Centura Baia Mare și legătura spre Satu Mare”, a declarat președintele CJ Maramureș Gabriel Zetea.

Studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare a întâmpinat numeroase blocaje și întârzieri, fiind suspendat timp de peste doi ani.

