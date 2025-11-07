Un nou segment de autostradă, pregătit pentru trafic până la final de an. Calendarul deschiderilor

Românii ar putea circula pe autostradă de la București până la Adjud până la sfârșitul acestui an, potrivit declarațiilor ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban. Oficialul a explicat că lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) avansează rapid, iar mai multe tronsoane urmează să fie deschise circulației în următoarele săptămâni.

„Acum două săptămâni am deschis tronsonul Mizil–Pietroasele, iar până la finalul lunii vom da în trafic segmentul Pietroasele–Buzău. Asta înseamnă că vom putea circula de la București până la Focșani pe autostradă. Până la finalul anului, ținta noastră este să ajungem până la Adjud–Răcăciuni, deci practic până la Adjud”, a declarat ministrul Transporturilor la Digi24.

Directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a explicat însă că termenul inițial era mai ambițios. Potrivit lui, lucrările ar fi trebuit finalizate deja până la Pașcani, nu doar până la Adjud.

„Vreau să confirm și să clarific un lucru: într-adevăr, ajungem la Focșani, sperăm în două-trei săptămâni cel târziu — dacă nu la sfârșitul lunii noiembrie, atunci la începutul lui decembrie. De acolo, vom ajunge la Adjud Nord, nu la Răcăciuni, cum s-a discutat inițial. Răcăciuni este cam la jumătatea distanței dintre Adjud și Bacău Sud, și nu cred că se va ajunge acolo anul acesta”, a explicat Ciurea.

El a mai adăugat că, potrivit calendarului PNRR, termenul-limită pentru finalizarea celor șase loturi dintre Focșani și Pașcani este august 2026, și nu decembrie.

„Noi trebuia să fim acum, în noiembrie, la Pașcani, dar nu vom ajunge. Sperăm ca în primăvară să mergem până la Răcăciuni, iar în vară, cel târziu, la Bacău. Ca să nu pierdem fondurile nerambursabile din PNRR, trebuie să ajungem cu A7 la Săbăoani până în august 2026”, a precizat acesta.

Ciprian Șerban a detaliat și planurile de finanțare pentru segmentele A7 și A8 care nu mai sunt incluse în PNRR. Potrivit ministrului, tronsonul Pașcani–Suceava, deja licitat, va fi finanțat prin programul SAFE, un instrument european de sprijin pentru infrastructură.

„Estimez că în două-trei săptămâni vom finaliza discuțiile pe SAFE. Știm clar ce putem acoperi și care este suma rămasă nealocată — undeva la 4-5 miliarde de lei”, a declarat ministrul.

De asemenea, Șerban a precizat că segmentul Suceava–Siret, alcătuit din trei secțiuni, va fi realizat integral la profil de drum expres, pentru a grăbi execuția și a reduce costurile. „Am decis să construim toate cele trei tronsoane la profil de drum expres. În felul acesta scurtăm durata lucrărilor și optimizăm bugetul”, a explicat oficialul.

Ministrul a mai subliniat că loturile care rămân finanțate prin PNRR vor fi finalizate până în august 2026, conform angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.

„Pentru ultimul lot, care nu putea fi terminat până în august, am asigurat finanțare prin SAFE. Același mecanism îl aplicăm și pentru cele două loturi de pe A8. Nu avem de ce să căutăm finanțare suplimentară atâta timp cât programul SAFE le poate acoperi complet”, a conchis Ciprian Șerban.

Dacă ritmul actual se menține, Autostrada Moldovei va deveni, până la finalul anului, prima rută continuă de mare viteză din București către nord-estul țării, marcând un pas important în modernizarea infrastructurii rutiere din România.