Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire

Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
Din cuprinsul articolului

Românii ar putea circula în regim complet de autostradă de la București până la Focșani chiar de Ziua Națională a României, potrivit anunțului făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Instituția a confirmat că secțiunea Ploiești–Buzău, ultimul tronson rămas din Autostrada Moldovei pe această porțiune, va fi deschisă traficului până la sfârșitul lunii noiembrie.

„Ne dorim ca, de Ziua Națională a României, să se circule în regim de autostradă, de la București la Focșani. Lucrările sunt într-un stadiu avansat pe lotul 3, Ploiești–Buzău, așadar, până la finalul lunii noiembrie, ne așteptăm ca și această secțiune să fie deschisă circulației”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Ultimele lucrări înainte de inaugurare

În prezent, echipele de muncitori lucrează la finalizarea pasajului DN2, construit peste autostradă, în apropierea municipiului Buzău, potrivit datelor publicate de Promotor. CNAIR a anunțat că straturile de uzură au fost deja turnate pe ambele sensuri de mers, iar în această perioadă se montează rosturile de dilatație și parapetele de protecție.

După finalizarea acestor etape, va fi posibilă conectarea directă între intersecțiile DN2 – Hanul lui Țintă și DN2 – Spătaru, eliminând necesitatea utilizării bretelelor provizorii. Dacă vremea va rămâne favorabilă, șoferii vor putea circula, începând cu 1 decembrie, pe o autostradă continuă de la București până la Focșani – o premieră simbolică pentru infrastructura Moldovei.

Fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că procurorii i-ar fi oferat libertatea dacă îl incrimina pe Donald Trump
Fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că procurorii i-ar fi oferit libertatea dacă îl incrimina pe Donald Trump
Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat
Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat

Contract de peste 1 miliard de lei, finanțat prin PNRR

Lucrările la tronsonul Ploiești–Buzău au fost contractate în noiembrie 2023, valoarea proiectului ridicându-se la 1,24 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea provine din fonduri europene nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce presupune respectarea strictă a termenelor de execuție.

Porțiunea Ploiești - Buzău este primul pas din Autostrada Moldovei

Autostrada Ploiești–Buzău este prima etapă din Autostrada Moldovei (A7), destinată să lege Capitala de nord-estul țării și, în perspectivă, de granița cu Ucraina. Extinderea rețelei de autostrăzi pe această axă strategică este considerată crucială pentru reducerea timpilor de deplasare și atragerea investițiilor economice în regiune.

Finalizarea și deschiderea circulației pe lotul 3 până la sfârșitul anului ar marca o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii rutiere a României și o realizare majoră în cadrul angajamentelor asumate prin PNRR.

1
