Autostrada Moldovei, tot mai departe de finalizare. Guvernul mută termenul pentru 2027

Construcția Autostrăzii Moldovei (A7) și a tronsoanelor din Autostrada Transilvania (A3) va dura mai mult decât fusese stabilit inițial. Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr. 921/2025, publicată marți în Monitorul Oficial, prelungirea termenelor de execuție și raportare pentru cele două proiecte, după ce Banca Europeană de Investiții (BEI) a fost de acord să modifice condițiile contractelor de finanțare, în urma întârzierilor semnificative semnalate de partea română.

Noile termene cresc durata de execuție cu până la 18 luni, invocându-se blocaje administrative și probleme apărute pe șantiere.

Proiectul Autostrăzii A7, considerat una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din România, primește o prelungire de aproximativ 18 luni față de calendarul inițial. Astfel, finalizarea lucrărilor este estimată pentru Trimestrul III 2026, iar raportul final de implementare urmează să fie transmis până la 31 decembrie 2027.

Inițial, România se angajase ca întreaga autostradă, finanțată prin PNRR și cofinanțată de BEI, să fie gata până la sfârșitul anului 2025, termenul-limită impus pentru utilizarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Prelungirea vine după notificarea oficială transmisă de autoritățile române către BEI, în aprilie 2025, prin care au fost invocate întârzieri cauzate de exproprieri, avize întârziate, contestații în instanță și creșterea costurilor materialelor de construcție.

Hotărârea vizează și Autostrada A3, pe tronsonul Nădășelu – Mihăiești – Suplacu de Barcău, pentru care termenul de finalizare a fost mutat în Trimestrul IV 2026, iar raportul final va fi transmis până la 31 martie 2028. În forma inițială, graficul de execuție prevedea închiderea lucrărilor în iunie 2026 și raportarea finală până în decembrie același an.

Executivul precizează că aceste ajustări nu implică bani în plus, ci doar modificări administrative în acordurile de împrumut, menite să „realinieze termenele contractuale la realitățile din teren”. Practic, România a obținut de la BEI o prelungire a perioadei de eligibilitate a fondurilor pentru a evita pierderea finanțării în cazul în care lucrările nu ar fi fost finalizate până la termenul inițial.

Autostrada A7 (Ploiești–Pașcani) are o lungime de peste 320 de kilometri și traversează județele Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău și Iași, fiind destinată să lege sudul țării de Moldova. Valoarea totală a investiției depășește 5 miliarde de euro și este asigurată integral din fonduri europene și împrumuturi acordate de BEI și BERD. Deși lucrările sunt în desfășurare pe mai multe tronsoane, constructorii au reclamat probleme legate de birocrație, întârzieri la plăți și proceduri administrative greoaie, care au dus la depășirea termenelor din PNRR.

Actul normativ aprobat de Guvern conține trei amendamente la contractele de finanțare cu BEI: extinderea termenelor pentru A7 și A3, actualizarea unor definiții tehnice pentru compatibilitate cu sistemul european T2 de decontare, precum și recunoașterea notificării oficiale trimise de România în aprilie 2025 privind „întârzierile neprevăzute în implementarea proiectelor”.

BEI și Ministerul Finanțelor vor semna documentele de amendare în cursul lunii noiembrie, pentru ca noile termene să fie recunoscute oficial la nivel european. În absența acestor modificări, România risca să piardă finanțarea pentru porțiunile de autostradă care nu ar fi fost finalizate până la 31 decembrie 2025.