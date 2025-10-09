Cum va arăta cea mai așteptată autostradă a României. Drumul spre Europa trece prin Făgăraș

România pregătește unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din istoria recentă. Autostrada Brașov–Făgăraș, evaluată la peste 10 miliarde de lei, ar urma să lege centrul țării de marile coridoare europene și să reducă blocajele din traficul montan.

România intră într-o nouă etapă a planului de infrastructură. După autostrada Sibiu–Pitești, considerată prioritatea mandatului Iohannis, Nicușor Dan are în față un obiectiv cu dublă semnificație: autostrada Brașov–Făgăraș, un drum care leagă simbolic și geografic orașul său natal de inima Transilvaniei.

Proiectul, deja numit în mediul politic „autostrada prezidențială”, are o miză strategică uriașă. Pe lângă legătura directă dintre două centre economice majore, Brașov și Făgăraș, traseul face parte din coridorul european TEN-T, menit să conecteze Bucureștiul și porturile românești cu vestul continentului.

Autostrada promite să elimine unul dintre cele mai persistente blocaje din traficul național – aglomerarea de pe Valea Prahovei. Pentru milioane de șoferi care pierd ore întregi în fiecare weekend între Comarnic și Predeal, acest proiect pare soluția mult așteptată.

Autostrada Brașov–Făgăraș este estimată la o valoare de 10,22 miliarde de lei fără TVA, potrivit documentelor de la Ministerul Transporturilor. Este, practic, cel mai scump tronson de 50 de kilometri planificat vreodată în România.

Costurile uriașe sunt explicate prin complexitatea terenului și densitatea lucrărilor de artă. Traseul va include 46 de poduri, viaducte și pasaje, trei tuneluri cut&cover – unul dintre ele proiectat ca ecoduct pentru fauna sălbatică – și 67 de podețe de scurgere a apelor.

Proiectul prevede, de asemenea, spații moderne de servicii, parcări, centre de întreținere, benzinării și zone comerciale, toate proiectate la standarde europene. Viteza de proiectare va fi de 120 km/h, iar durata de execuție este estimată la 36 de luni.

Tronsonul pornește de la intrarea în Brașov și se termină în apropiere de municipiul Făgăraș, trecând prin Codlea, Dumbrăvița, Șinca, Șercaia și Mândra. Zona este caracterizată printr-un relief accidentat și un substrat geologic instabil, motiv pentru care proiectul a necesitat studii extinse și soluții tehnice complexe.

Pe hârtie, distanța pare modestă – doar 50 de kilometri. În realitate, terenul impune lucrări ample de consolidare și terasamente, iar costurile cu materialele și structurile de sprijin explică prețul record.

Autostrada va fi construită în conformitate cu normele Uniunii Europene privind protecția mediului și siguranța rutieră, iar traseul a fost gândit astfel încât să evite zonele cu alunecări de teren și siturile arheologice protejate.

Autostrada Brașov–Făgăraș completează puzzle-ul rutier al Transilvaniei, devenind o piesă cheie între Autostrada A3 (Transilvania) și viitoarea conexiune către Moldova.

Din perspectivă economică, experții estimează că fiecare leu investit în acest proiect ar putea genera cel puțin doi lei în economie, prin reducerea timpilor de transport, scăderea consumului de combustibil și fluidizarea fluxului comercial.

Efectele se vor resimți direct în PIB-ul regional, unde se anticipează o creștere anuală de până la 1% după finalizarea lucrărilor. Brașovul și Făgărașul ar deveni puncte strategice pentru investițiile în logistică, producție și turism.

Totodată, proiectul ar putea crea peste 1.000 de locuri de muncă directe și câteva mii indirecte, prin subcontractori, furnizori de materiale și servicii conexe.

Pentru locuitorii din zona Codlea–Șercaia, autostrada înseamnă o schimbare radicală a ritmului de viață. Terenurile din apropierea traseului s-au scumpit deja cu peste 20% după anunțarea proiectului, potrivit estimărilor imobiliare locale.

Pe termen lung, beneficiile sunt evidente: localitățile vor fi mai bine conectate, timpul de deplasare spre Brașov sau Sibiu se va reduce semnificativ, iar noile zone de servicii vor atrage investiții.

Totuși, există și efecte mai puțin dorite: exproprieri contestate, poluare fonică și presiune urbană. Creșterea valorii terenurilor riscă să ducă la scumpiri care ar putea afecta locuitorii din mediul rural.

Autoritățile promit consultări publice și despăgubiri corecte, dar experiența altor șantiere mari – precum Autostrada A7 – arată că aceste procese pot fi lente și conflictuale.

Zona Perșani, pe care o traversează autostrada, este una dintre cele mai sensibile ecologic din țară. Traseul afectează aproximativ 27 de hectare de păduri, dintre care 15 hectare se află în siturile Natura 2000.

Pentru a reduce impactul, proiectul prevede reîmpăduriri compensatorii și construirea unui ecoduct de 300 de metri, destinat traversării animalelor mari. Este prima dată când un astfel de sistem este implementat într-un proiect rutier major din România.