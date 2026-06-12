Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri ordinul de începere a proiectării pentru primele două tronsoane ale Autostrăzii Unirii (A8), însumând aproximativ 45 de kilometri.

Proiectarea va începe pe 24 august 2026, iar lucrările de construcție sunt programate să debuteze în vara anului viitor.

Decizia marchează un nou pas pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, destinat să asigure o conexiune mai rapidă între Moldova și restul țării. Investiția beneficiază de finanțare prin programul SAFE.

Potrivit CNIR, ordinul de începere a fost emis pentru tronsoanele 1 și 3 ale Autostrăzii Unirii A8. Perioada alocată proiectării este de 10 luni, urmând ca lucrările efective să înceapă în iunie 2027.

„Am emis, astăzi, Ordinul pentru începerea proiectării pentru 45 de kilometri ai A8 cu finanțare SAFE. Sunt două tronsoane cu o complexitate tehnică ridicată, cu numeroase lucrări de artă, poduri, pasaje și tuneluri, iar după cele 10 luni alocate etapei de proiectare, lucrările efective vor începe în iunie 2027, în sezonul favorabil construcțiilor”, a declarat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Contractele pentru proiectarea și execuția celor două loturi au fost semnate în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar lucrările vor fi realizate de asocieri de constructori din România și Spania.

Primul tronson vizat este Moțca – Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri. Acesta va include 36 de structuri de tip pod și viaduct, patru tuneluri și trei noduri rutiere amplasate la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

CNIR precizează că, pentru asigurarea conexiunii dintre secțiunea Leghin – Târgu Neamț a Autostrăzii A8 și rețeaua rutieră existentă, va fi construit cu prioritate un segment de autostradă de 5,5 kilometri. Acesta va realiza legătura cu DN2 și cu Autostrada Moldovei A7, pe sectorul Bacău – Pașcani.

Autoritățile estimează că acest segment va fi finalizat într-un termen de maximum 12 luni.

Cel de-al treilea tronson pentru care începe proiectarea este Lețcani – DN24 (Iași), cu o lungime de aproape 18 kilometri.

Proiectul prevede realizarea a 18 pasaje, șase tuneluri și două noduri rutiere importante: unul la intersecția cu DJ 282 și altul la intersecția cu DN24.

Complexitatea ridicată a lucrărilor este dată de numărul mare de structuri speciale necesare pentru traversarea zonelor cu relief dificil și pentru integrarea traseului în infrastructura rutieră existentă.

Autostrada Unirii A8 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în dezvoltare în România. Traseul are rolul de a îmbunătăți conectivitatea regiunii Moldovei și de a facilita legăturile cu principalele coridoare de transport naționale și europene.

Începerea proiectării pentru primele 45 de kilometri reprezintă o etapă esențială înaintea demarării lucrărilor de construcție programate pentru anul 2027.