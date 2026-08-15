Ungaria a început, sâmbătă dimineață, scufundarea controlată a două barje în Dunăre, în zona Paks și Dunaszentbenedek, pentru a contribui la menținerea nivelului necesar de apă pentru funcționarea centralei nucleare de la Paks. Premierul ungar Péter Magyar a prezentat măsurile aplicate de autorități în contextul scăderii nivelului Dunării.

Potrivit lui Péter Magyar, lucrările de construire a digului și operațiunile cu cele două barje se desfășoară conform planului. Scufundarea controlată a barjelor a început deoarece prognozele indică o scădere suplimentară a nivelului apei.

Premierul ungar a explicat că, în noaptea de duminică spre luni, nivelul apei pe tronsonul principal al Dunării ar putea ajunge la -132 de centimetri. Într-un astfel de scenariu, una dintre cele două turbine care funcționează în prezent la centrala de la Paks ar trebui oprită.

„Trebuie să împiedicăm acest lucru cu orice preț și îl vom împiedica”, a spus premierul ungar Péter Magyar.

Péter Magyar a amintit și decizia luată miercuri de guvernul ungar, în urma unei reuniuni la centrala nucleară de la Paks.

„Miercuri, guvernul s-a reunit la centrala nucleară de la Paks și a decis atunci că „pe baza planurilor primite, a datelor privind nivelul apei preconizat și a prognozelor meteorologice cunoscute, va începe această lucrare, care nu a mai fost realizată de trei decenii, de la cea din 1995 de la Kiliti pe Dunăre, și care constă din două părți. Constă în realizarea unui dig, pentru care specialiștii vor utiliza 145.000 de metri cubi de pietre, și într-o soluție provizorie care presupune alinierea, fixarea, rotirea și scufundarea controlată a două barje de câte 80 de metri una lângă cealaltă”, a continuat el.

Péter Magyar a declarat că operațiunea de scufundare a barjelor a început deja și că autoritățile monitorizează permanent evoluția nivelului apei.

„În această dimineață a început deja scufundarea controlată, monitorizată și supravegheată, adică și admisia apei în cele două barje.

Am primit vești bune, nivelul apei a crescut cu un centimetru atât la centrala electrică, cât și la stația de pompare, în condițiile în care, în rest, pe cursul principal al Dunării se înregistrează o scădere continuă a nivelului apei”, a mai spus el.

Péter Magyar a avertizat că situația de la Dunăre ar putea deveni mai dificilă în următoarele zile.

„Am început scufundarea controlată a barjelor – deocamdată doar cu aproximativ 20 de centimetri – deoarece, conform previziunilor, în noaptea de duminică spre luni, în zori, nivelul apei pe canalul principal ar putea atinge -132 cm, caz în care una dintre cele două turbine încă în funcțiune ar trebui oprită; de asemenea, pe baza previziunilor hidrologice disponibile, în aproximativ 5-6 zile, nivelul apei pe ramurile principale ale Dunării ar putea scădea chiar până la -140 centimetri, ceea ce ar implica oprirea completă a centralei de la Paks.“, a transmis premierul maghiar.

Centrala nucleară de la Paks are opt turbine, cu o putere totală de 2.000 MW. În prezent, sunt operaționale doar două turbine, cu o putere cumulată de 500 MW.

Magyar a insistat că obiectivul autorităților este să mențină în funcțiune cele două turbine și să creeze condițiile pentru repornirea treptată a celorlalte unități.

„Trebuie neapărat să împiedicăm acest lucru și îl vom împiedica. Vă amintiți probabil că, în urmă cu câteva săptămâni, am fost la doar câțiva milimetri distanță ca, în cele din urmă, să fie necesară închiderea și oprirea centralei nucleare de la Paks. Între timp, în România – mulți au dat România ca exemplu –, la Cernovodă a fost necesară, în cele din urmă, oprirea întregii centrale nucleare, iar aceasta nu va funcționa cu siguranță timp de 10 zile”, a arătat el.

Premierul ungar a explicat care sunt prioritățile.

„Obiectivul nostru este, pe de o parte, să menținem în funcțiune cele două turbine operaționale și, pe de altă parte, pe măsură ce lucrările avansează, odată cu construirea digului, să realizăm ridicarea nivelului apei Dunării, la un nivel care să permită repornirea treptată și în condiții de siguranță a turbinelor. Centrala nucleară de la Paks are opt turbine, cu o putere totală de 2000 MW; în comparație cu aceasta, în prezent funcționează două turbine, cu o putere de 500 MW”, a explicat el.

Premierul ungar a susținut că o oprire completă a centralei ar avea consecințe importante asupra economiei țării.

„Aceasta este cea mai mare și cea mai importantă centrală electrică din Ungaria; toată lumea a putut vedea ce turbulențe și ce probleme a provocat oprirea centralei de la Paks în ultimele săptămâni, trebuie să evităm cu orice preț acest lucru, întrucât oprirea centralei de la Paks ar reprezenta o lovitură uriașă pentru economia maghiară, pentru companiile maghiare, pentru populație și, desigur, pentru bugetul de stat al Ungariei, deoarece, dacă această producție de 2000 de megawați va lipsi pe termen lung, aceasta va impune sarcini suplimentare uriașe asupra bugetului de stat al Ungariei.“, a adăugat prim-ministrul.

Specialiștii ungari au lucrat în ultimele săptămâni la mai multe variante pentru menținerea nivelului apei necesar funcționării centralei. Unele dintre acestea au fost respinse din motive de siguranță nucleară.

„De câteva zile, ba chiar pot spune că de câteva săptămâni, specialiștii lucrează la elaborarea unor planuri diverse, cu implicarea celor mai buni ingineri din Ungaria de la Universitatea Tehnică, precum și a firmelor de proiectare. S-a luat în considerare posibilitatea închiderii acestui canal de apă rece cu pereți închiși sau chiar cu pietre și acumularea apei cu ajutorul stațiilor de pompare, însă Oficiul Național pentru Energie Nucleară și, de fapt, toate autoritățile au considerat această soluție nepotrivită din punctul de vedere al siguranței nucleare și, așa cum am spus de mai multe ori și trebuie să subliniem întotdeauna, menținerea siguranței nucleare a țării noastre este de o importanță capitală”, a mai spus el.

În urma analizelor, guvernul ungar a ales construirea unui dig, operațiune despre care autoritățile spun că nu a mai fost realizată din 1995, când a fost construit un astfel de dig la Dunakiliti.

Lucrările se desfășoară simultan în zonele Paks și Dunaszentbenedek și au intrat într-o etapă accelerată.

Pentru construirea digului este nevoie de aproximativ 145.000 de metri cubi de piatră. Sâmbătă, aproximativ 5.000 de tone de piatră urmează să ajungă în localitățile Paks și Dunaszentbenedek.

Materialele sunt transportate simultan către cele două zone, iar autoritățile ungare încearcă să ridice nivelul apei suficient pentru a menține în funcțiune cele două turbine operaționale și, ulterior, pentru a permite repornirea treptată a altor turbine ale centralei.