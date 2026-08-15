Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor reacționează ferm în urma concluziilor prezentate în cel mai recent raport de control. Conducerea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva va fi chemată la discuții de urgență pentru a da explicații cu privire la modul în care a gestionat procedurile de atribuire a contractelor publice pe parcursul anului 2025. Anunțul a fost făcut public de către ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Decizia vine ca urmare a datelor furnizate de o instituție de control, care plasează Romsilva pe o poziție fruntașă în topul entităților publice din România care recurge la atribuiri directe de contracte sau la proceduri fără publicare prealabilă.

Analiza detaliată arată că regia de stat a acordat contracte în valoare de zeci de milioane de lei prin proceduri simplificate, evitând competiția deschisă din piață. Cea mai mare parte a acestor atribuiri a avut la bază motivarea urgenței critice.

„Romsilva se menţine pe locul al doilea la nivel naţional în topul instituţiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin „extremă urgenţă”. Datele provin din analiza realizată şi publicată ieri de ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice). O să convoc de urgenţă conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanţii Romsilva pentru a îndrepta această realitate”, a scris Diana Buzoianu, pe pagina de Facebook.

Informațiile oferite de reprezentanții Agenției Naționale pentru Achiziții Publice indică faptul că, în decursul anului trecut, Romsilva a derulat 371 de proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț. Suma totală rezultată din aceste atribuiri depășește pragul de 28,25 milioane de lei, poziționând instituția pe locul secund la nivel național.

Cadrul legal în vigoare stipulează clar condițiile în care o entitate contractantă poate recurge la o astfel de metodă de achiziție. Potrivit reglementărilor, negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț reprezintă un mecanism excepțional, destinat exclusiv situațiilor strict determinate și prevăzute limitativ de legislație.

Conducerea instituției de monitorizare subliniază importanța respectării regulilor de transparență în gestionarea banilor publici. Utilizarea la scară largă a excepțiilor legale ridică semne de întrebare legate de eficientizarea achizițiilor și de planificarea bugetară din cadrul regiei.

Preşedintele ANAP, Raluca Rogoz, subliniază că negocierea fără publicare prealabilă reprezintă o excepţie de la procedurile competitive de atribuire, iar nivelul de utilizare identificat justifică o monitorizare atentă şi constantă.

Constatările incluse în documentul de analiză au depășit cadrul intern al Ministerului Mediului. Raportul a fost transmis oficial mai multor structuri de control și de reglementare ale statului român, în vederea verificării eventualelor abateri legislative.

Printre instituțiile informate se numără Curtea de Conturi a României și Consiliul Concurenței. Acestea vor analiza concluziile raportului și vor stabili dacă se impune aplicarea unor sancțiuni sau luarea unor măsuri specifice, în conformitate cu atribuțiile legale care le revin.