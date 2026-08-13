Sistemul Energetic Național trece printr-o perioadă de reconfigurare temporară după ce Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost oprită în mod controlat. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat la Antena 3 CNN ce efecte va avea această situație asupra pieței și dacă populația trebuie să se aștepte la majorări ale facturilor.

Potrivit oficialului din Ministerul Energiei, o eventuală scumpire a energiei electrice va fi una nesemnificativă, cu condiția ca activitatea centralei să fie suspendată pentru o perioadă scurtă. În plus, riscul unor avarii majore la nivel național este exclus complet datorită mecanismelor de echilibrare disponibile.

„Pericol de blackout nu există. Sunt mecanisme clare. Ne asigurăm diferența din importuri. Azi, mâine, în week-end ne ajută producția din eolian. Mai avem și producția din solar care compensează. Seara ne bazăm pe importuri la preșuri sensibil mai mari. Dacă această închidere este de 10 zile, 2 săptămâni, efectul pe prețurile consumatorilor va fi unul marginal. Foarte puțin va crește prețul. Evident pot să apară alte situații în toamnă la renegocieri, 10 -15 % mai mari.

Vedem cât de mare va fi criza. Consumatorii casnici nu vor avea nicio problemă. Au fost apeluri, rugăminți, orice ajută. Dar nu vor fi probleme pentru consumatorii casnici”, a spus Cristian Buşoi.

Oprirea Unității 2 a avut loc treptat, respectând toate protocoalele tehnice. Centrala nucleară, care furniza în mod obișnuit aproximativ 680 de megawați în Sistemul Energetic Național, a început procedurile joi dimineață, la ora 7:00, iar deconectarea completă s-a finalizat în jurul orei 11:00.

Decizia de oprire controlată a fost luată în baza analizelor de siguranță, a stării echipamentelor și a prognozelor hidrologice emise de INHGA pentru perioada următoare, nivelul Dunării fiind un factor determinant în funcționarea sistemului de răcire.

Reprezentanții companiei dau asigurări că măsura este una temporară și că reluarea producției se va face imediat ce condițiile tehnice și de mediu vor permite acest lucru, fără a compromite în vreun fel securitatea.

„În funcţie de evoluţia prognozelor privind nivelul Dunării, specialiştii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităţilor nucleare, cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară. Menţinerea în stare oprită sigură a ambelor unităţi nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului şi populaţiei”, precizează Nuclearelectrica.