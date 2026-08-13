Fostul ministru al Transporturilor Ciprian Șerban critică situația economică a României după 100 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan, care continuă să conducă în regim de interimat. Social-democratul susține că numărul salariaților scade zilnic, consumul este în declin de aproape un an, iar statul se împrumută într-un ritm pe care îl consideră nesustenabil.

Ciprian Șerban a prezentat o serie de probleme pe care le atribuie actualei guvernări, de la dificultățile întâmpinate de firmele mici până la scăderea consumului și creșterea datoriei.

Fostul ministru susține că micile afaceri românești întâmpină probleme tot mai mari în efectuarea plăților curente și că acest lucru se reflectă asupra întregii economii.

„Iată ce înseamnă pentru oameni cele 100 de zile de activitate a unui guvern demis și care se încăpățânează să țină cu dinții de funcții:

micile afaceri autohtone numai pot să susțină plățile unele către altele. Asta înseamnă că s-a accentuat blocajul de lichiditate din economie, iar firmele nu mai au bani disponibili pentru plăți curente. Mediul privat funcționează cu marje tot mai mici, iar riscul de faliment crește.

în fiecare zi, numărul de salariați scade cu 173 de oameni. Asta înseamnă mai puțină producție, mai puțin consum, mai puține taxe colectate . Presiunea pe sistemul social crește, pentru că mai mulți oameni intră în șomaj sau părăsesc piața muncii.

în fiecare zi, Bolojan și guvernul demis împrumută România cu 1000 de euro pe secundă. Asta înseamnă că statul își acoperă cheltuielile prin datorie, iar România devine tot mai dependentă de finanțare externă.

de 11 luni consecutiv, scade consumul. Asta înseamnă că din cauza prețurilor mari și a veniturilor reale erodate, oamenii cumpără mai puțin. Consecința? Firmele au vânzări mai mici, profitabilitate redusă, ceea ce duce la concedieri și insolvențe. Este doar un mic tablou al celor 100 de zile de perpetuare a crizei pe motive personale".

Potrivit analizei sale, reducerea numărului de salariați ar însemna și scăderea producției, a consumului și a taxelor colectate, în timp ce presiunea asupra sistemului social ar crește.

Șerban leagă această evoluție și de declinul consumului, despre care afirmă că durează de 11 luni consecutive.

Critici similare au fost formulate și de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a atacat bilanțul celor 100 de zile ale Guvernului demis condus de Ilie Bolojan.

„Guvernul demis Bolojan se ține de scaun de 100 de zile, timp în care factura economică și socială arată extrem de rău pentru România și pentru români”, a transmis liderul PSD, joi, pe Facebook.

Grindeanu susține că România a înregistrat trei trimestre consecutive de stagnare sau scădere economică și afirmă că, zilnic, 173 de români își pierd locurile de muncă, iar 69 de firme intră în faliment sau insolvență.

Președintele PSD a mai afirmat că trei sferturi dintre pensiuni sunt închise sau fără clienți și că investițiile străine sunt „prăbușite”.

Sorin Grindeanu a atacat și ritmul împrumuturilor contractate de stat. El a afirmat că „în tot acest timp, guvernul României condus de Ilie Bolojan împrumută România cu 1000 de euro pe secundă. Fără a vedea în acest moment nici măcar o investiție palpabilă”.

Liderul PSD a încheiat mesajul cu o critică directă la adresa Guvernului Bolojan și a USR.

„Aceasta este imaginea eșecului Bolojan - USR: zero reformă, zero dezvoltare, zero eficiență. Doar contracție economică, sărăcie și trai pe datorie”, a afirmat Grindeanu.