Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 a fost câștigat joi, 13 august 2026, de un jucător care a mizat doar 8,50 lei pe o variantă simplă. Biletul, jucat în Oradea, a nimerit toate cele șase numere extrase și a adus un câștig de peste 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro, a anunțat Loteria Română.

Extragerea a atras atenția și prin combinația numerelor, care, puse în ordine crescătoare, formează trei perechi consecutive.

Numerele extrase joi au fost: 45, 12, 13, 44, 36, 37

Așezate în ordine crescătoare, acestea formează următorul șir: 12-13 | 36-37 | 44-45. Astfel, fiecare dintre cele șase numere face parte dintr-o pereche consecutivă.

Combinația a fost ghicită de un singur bilet, care a câștigat premiul de categoria I.

Biletul a fost jucat la agenția 50-05 din Oradea și conținea o singură variantă simplă la Loto 6/49.

Prețul total a fost de 8,50 lei, iar jucătorul a nimerit toate cele șase numere fără să folosească scheme sau mai multe variante pe același bilet.

Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul, conform regulamentului Loteriei Române.

Premiul din 13 august este doar al doilea de categoria I câștigat în acest an la Loto 6/49. Precedentul jackpot fusese adjudecat pe 12 februarie 2026 și a avut o valoare de 22.948.891,68 lei.

Câștigul acordat joi este de peste două ori mai mare și stabilește un nou record pentru jocul Loto 6/49.

Înaintea extragerii, reportul de la categoria I depășea 51,62 milioane de lei, echivalentul a peste 9,82 milioane de euro. După adăugarea sumelor aferente tragerii de joi, premiul efectiv a ajuns la aproximativ 52,84 milioane de lei.

Particularitatea combinației constă în faptul că niciunul dintre cele șase numere nu rămâne izolat atunci când este ordonat crescător. 12 este urmat de 13, 36 de 37, iar 44 de 45.

Apariția numerelor consecutive este posibilă în mod normal la Loto, iar orice combinație exactă de șase numere are aceeași probabilitate de a fi extrasă. Din cele 13.983.816 combinații posibile de șase numere din 49, 15.180 pot avea această structură.

Acest lucru înseamnă aproximativ 0,109% din totalul combinațiilor, respectiv un asemenea tipar apare statistic în aproximativ una din 921 de combinații.

Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37

Noroc: 5, 3, 1, 2, 5, 1, 4

Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19

Noroc Plus: 3, 4, 9, 8, 7, 3

Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24

Super Noroc: 4, 7, 6, 7, 8, 3