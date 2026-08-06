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Au fost extrase numerele Loto de joi, 6 august. Premiul de peste 9 milioane de euro, pus în joc

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Au fost extrase numerele Loto de joi, 6 august. Premiul de peste 9 milioane de euro, pus în joc
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română a organizat joi, 6 august 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar participanții au aflat numerele câștigătoare ale serii. Tragerea a avut loc în contextul unor reporturi consistente, în special la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a depășit 49 de milioane de lei, echivalentul a peste 9,34 milioane de euro.

Interesul pentru extragerile din această seară a fost ridicat, după ce reporturile acumulate în ultimele săptămâni au continuat să crească. Pe lângă marele premiu de la Loto 6/49, sume importante au fost puse în joc și la Noroc și Joker, două dintre cele mai populare jocuri organizate de Loteria Română.

Numerele extrase joi, 6 august 2026

Loteria Română a anunțat următoarele numere câștigătoare:

  • Loto 6/49: 13, 30, 12, 49, 32, 48;
  • Noroc: 2 1 4 9 9 4 7;
  • Joker: 24, 27, 25, 13, 40 + 10;
  • Noroc Plus: 6 9 1 0 3 2;
  • Loto 5/40: 22, 13, 34, 30, 25, 1;
  • Super Noroc: 8 0 3 2 2 6.
Tragerea Loto

Tragerea Loto

Report de peste 9,34 milioane de euro la Loto 6/49

Înaintea extragerii, cel mai mare premiu disponibil era cel de la categoria I a jocului Loto 6/49. Reportul depășea 49 de milioane de lei, adică peste 9,34 milioane de euro, fiind unul dintre cele mai mari aflate în joc în acest an.

La Noroc, reportul cumulat a trecut de 3,79 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 722.300 de euro. Totodată, și la Joker s-a înregistrat un report important la categoria I, ceea ce a contribuit la creșterea interesului jucătorilor pentru extragerea de joi.

Mii de câștiguri la extragerile precedente

Potrivit informațiilor comunicate de Loteria Română, la extragerea precedentă au fost acordate peste 24.300 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,44 milioane de lei. Aceste rezultate au menținut interesul ridicat pentru noile extrageri, în special în contextul reporturilor aflate în continuă creștere.

Participanții pot verifica dacă se numără printre câștigători consultând rezultatele oficiale și regulamentele de acordare a premiilor publicate de Loteria Română. Validarea biletelor și plata câștigurilor se fac conform regulamentelor în vigoare ale companiei.

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