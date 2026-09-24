Miza crește la Loto 6/49. Report de milioane la tragerile de joi

Loteria Română organizează joi, 24 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar la categoria I a jocului Loto 6/49 s-a acumulat un report de peste 9,53 milioane de lei. La extragerile precedente au fost acordate peste 25.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

La principalele jocuri ale Loteriei Române sunt puse în joc joi reporturi de ordinul milioanelor de lei. La Loto 6/49, categoria I, suma acumulată depășește 9,53 milioane de lei, echivalentul a peste 1,81 milioane de euro. Un report important este înregistrat și la Noroc, unde suma cumulată pusă în joc trece de 5,1 milioane de lei, adică peste 970.100 de euro.

La Joker, categoria I, niciun jucător nu a câștigat până acum premiul acumulat, astfel că reportul pentru tragerea de joi a ajuns la peste 7,67 milioane de lei, echivalentul a peste 1,45 milioane de euro.

La categoria a II-a a aceluiași joc sunt puși în joc peste 126.600 de lei, adică mai mult de 24.000 de euro. Și la Noroc Plus există report la categoria I. Suma acumulată depășește 28.000 de lei.

La Loto 5/40, premiul reportat la categoria I a ajuns la peste 1,7 milioane de lei, echivalentul a peste 324.100 de euro. Categoria a II-a a jocului are un report de peste 121.800 de lei, adică mai mult de 23.100 de euro.

La Super Noroc, categoria I, suma pusă în joc depășește 438.200 de lei, echivalentul a peste 83.200 de euro.

Noile extrageri au loc după tragerile de duminică, 20 septembrie, când Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri.

Valoarea totală a premiilor acordate atunci a depășit 2,27 milioane de lei. Joi sunt programate extrageri pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Cele mai mari sume acumulate sunt la Loto 6/49 și Joker, unde reporturile de la categoria I depășesc fiecare șapte milioane de lei.

Ultimul premiu major la categoria I a jocului Loto 6/49 a fost câștigat la tragerea din 13 august. Atunci, premiul a ajuns la 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro, fiind cel mai mare câștig la categoria I din istoria jocului.

Biletul câștigător fusese completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49, pentru care jucătorul plătise 8,5 lei.

Numerele extrase la tragerea din 13 august au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.