Procurorii DIICOT au instituit, joi, sechestru asupra unui imobil din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, care îi aparține lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este inculpat într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, potrivit DIICOT.

DIICOT a anunțat că măsura asigurătorie a fost dispusă asupra unui imobil deținut de un inculpat în vârstă de 64 de ani. Surse apropiate anchetei susțin că este vorba despre locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Sechestrul a fost instituit pentru garantarea eventualelor despăgubiri și a cheltuielilor judiciare, în condițiile prevăzute de lege.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, anunță DIICOT.

Imobilul din Mogoșoaia a fost percheziționat de procurorii DIICOT pe 21 septembrie. Acțiunea a durat aproximativ nouă ore și a avut loc în dosarul în care Călin Georgescu are calitatea de inculpat.

După percheziție, acesta a fost audiat timp de aproximativ trei ore, iar procurorii au dispus reținerea sa. Ulterior, instanța a stabilit o măsură preventivă mai puțin severă, respectiv controlul judiciar.

Activitățile judiciare sunt desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Măsura sechestrului face parte din demersurile procurorilor pentru asigurarea recuperării eventualelor prejudicii și a sumelor care ar putea fi datorate cu titlu de cheltuieli judiciare. Reamintim că fostul candidat la prezidențiale a fost plasat sub control judiciar după o noapte petrecută în arest.